El Parc de Sorteny estrenarà mirador i nova senyalització

El Parc natural de la vall de Sorteny celebra el proper 15 de juny el seu 20è aniversari, motiu pel qual el comú d’Ordino està preparant un seguit d’activitats en el marc d’aquesta efemèride. La primera, que va arrencar ahir, és un concurs fotogràfic per fomentar la captació d’instantànies de natura i patrimoni tant del parc com de la parròquia ordinenca, tal com ho va anunciar el conseller de Turisme, Esports i Dinamització Jordi Serracanta. A banda de la jornada festiva del mateix 15 de juny, Serracanta també va explicar que es crearà un nou mirador a la zona i s’embellirà l’entrada del parc via concurs nacional perquè sigui més fàcil informar sobre la seva entrada.

El mirador, al Grau de la Llosa, serà de fàcil accés des del refugi de Sorteny i comptarà amb una zona de descans amb gandules, una taula d’orientació i un tòtem per fer-se fotografies amb les vistes de fons. Pel que fa al concurs nacional d’embelliment, la idea és fer una nova senyalització per fer més clara l’entrada des de la carretera d’Arcalís així com a l’aparcament, de manera que quedi diferenciat el parc de la vall de Rialb, segons va exposar Serracanta. El pressupost destinat ascendeix als 47.000 euros amb la idea que pugui estar enllestit aquest estiu. Pel que fa al mirador, té un cost de 12.000 euros i, si la meteorologia ho permet, ja es podrà visitar a partir del 15 de juny, data del 20è aniversari, com va informar l’ANA.

En relació al concurs fotogràfic, està previst que hi hagi dues categories, una centrada en el patrimoni natural i cultural del parc, i un altre centrada en la relació entre l’home i l’entorn natural de la parròquia. A més, el 26 de juny es lliuraran premis per a cada categoria: un llibre, marxandatge i un sopar a Sorteny.

I ja anant a la data del dia 15, així com els dies següents, es faran activitats per a totes les edats, ha assegurat el conseller. Hi haurà tallers (sobre plantes medicinals i de dibuix, entre d’altres), visites per conèixer aspectes concrets del parc i conferències sobre botànica, amb la participació del Cenma (Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra). Finalment, Serracanta va recordar que al llarg d’aquests 20 anys Sorteny ha contribuït a l’«educació ambiental» dels escolars del país amb la visita de fins a 15.000 alumnes.