La Jornada de mobilitat creix amb una prova cicloturista

Andorra celebrarà el pròxim 18 de maig la Jornada de la mobilitat elèctrica que, per sisè any consecutiu, tindrà l’objectiu de promocionar una mobilitat més sostenible i de consolidar-la, a poc a poc, com a un model de futur per al país. En aquest sentit, l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) i FEDA oferiran un seguit d’activitats que mostren les diferents opcions de mobilitat sostenible al Prat del Roure d’Escaldes des de les 10 fins les 20 hores. La gran novetat d’aquesta edició serà una prova cicloturista totalment lúdica, exclusiva per a bicicletes de muntanya elèctriques. La Pujada eMTB Carroi sortirà des del Prat del Roure a les 11 hores i arribarà al pic de Carroi. El recorregut suma 18 quilòmetres i 1.270 metres de desnivell positiu. A més, els participants, fins a un màxim de 60, hauran de passar per tres controls obligatoris. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer fins al 17 de maig a la pàgina web de l’ACA.

La sortida és exclusiva per a bicis elèctriques i tindrà un recorregut de 18 quilòmetres

Com els últims anys, els cotxes no seran els únics protagonistes, atès que la jornada comptarà amb motos, bicicletes, segways i altres vehicles de mobilitat personal, com ara els patinets. L’esdeveniment una bona oportunitat per descobrir i provar ginys de transport sostenibles i alternatius per als desplaçaments diaris. Una dotzena d’empreses especialitzades en la mobilitat amb tecnologia elèctrica i professionals del sector es donaran cita al Prat del Roure amb la finalitat de mostrar aquestes alternatives sostenibles.



Pel que fa al tradicional sorteig que organitza l’Automòbil Club d’Andorra, els participants podran endur-se dos patinets de la marca Xiaomi i la seva assegurança. Les persones que vulguin participar-hi ja ho poden fer a través del web de l’Automòbil Club. Es podrà participar fins al mateix dia de la jornada al punt d’atenció que disposarà l’ACA a aquests efectes el dia de l’esdeveniment.

Canvi de mentalitat

La Jornada de la mobilitat elèctrica està organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra i per FEDA, amb el suport del comú d’Escaldes-Engordany i el patrocini de Crèdit Andorrà. L’objectiu de les entitats que hi col·laboren és el de «continuar treballant per fomentar un canvi de mentalitat en la mobilitat de les persones a Andorra», van indicar ahir a través d’un comunicat.

Cita a l’alça

La Jornada de la mobilitat elèctrica creix edició rere edició. L’any passat es van doblar els expositors de cotxes, i el de les bicicletes i les motos, es van triplicar. La conscienciació sobre un transport més net va en augment, així com l’augment de matriculacions de vehicles elèctrics i híbrids endollables, que el programa Engega subvenciona el 35% del cost total. De fet, la cita va passar a celebrar-se al mes de maig en comptes del setembre per coincidir amb l’inici del programa.