Aparatós accident a la CG2 amb dos ferits lleus i un cotxe bolcat

Una dona resident temporal de 30 anys i el seu fill de vuit van resultar ferits lleus ahir al matí en un aparatós accident a la CG2 a l’altura de l’Aldosa de Canillo. Per causes que encara es desconeixen, la conductora va bolcar el vehicle, un turisme Renault Scenic amb matrícula del Principat, el qual va quedar en mig de la carretera causant importants retencions. La dona va patir una contusió toràcica i un traumatisme al genoll i el menor, un traumatisme toràcic lleu.

La Policia va rebre l’avís de l’accident a les 8.48 hores i fins al lloc dels fets es va desplaçar una patrulla, una dotació dels Bombers i el Servei de Circulació de Canillo, que va donar pas alternatiu a la via durant 45 minuts per poder retirar el vehicle –va quedar bolcat lateralment sobre el costat de la conductora–i evacuar els ferits, que van ser traslladats en ambulància a l’Hospital de Meritxell i donats d’alta poques hores després. L’accident, que es va produir en direcció a Encamp va provocar cues, sobretot de pujada –cap al Tarter–.

Cinquè menor ferit

Aquest és el cinquè accident en el qual resulta ferit un menor des de principis d’any, segons la informació que fa pública la Policia. Dos, a més, han sigut atropellaments. En tots els casos, però, les lesions no van revertir de gravetat i van ser donats d’alta al cap de poques hores d’ingressar a l’hospital de Meritxell. Respecte a la parròquia, també és el cinquè accident de trànsit amb ferits que es produeix a Canillo de la cinquantena de sinistres amb ferits que suma la xarxa viària andorrana des de l’1 de gener.

Altres retencions

Ahir es van produir altres retencions de consideració a les carreteres andorranes. Un camió es va avariar dins del túnel de la Tàpia i, per seguretat, es va tallar el trànsit en ambdós sentits durant quasi una hora, relegant-lo únicament a la CG1 per dins de Sant Julià de Lòria. En aquest cas, les cues van sumar diversos quilòmetres. L’avinguda de Salou va patir trànsit dens durant gran part de la tarda per un altre accident, en aquest cas sense cap ferit.