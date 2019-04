El recull de contes de Ginestà,‘[I.Reals]’, arriba a les llibreries

El recull de contes guanyadors del premi Sant Carles Borromeu dels anys 2010 i 2018 d’Albert Ginestà, [I.Reals], arriba a les llibreries andorranes a les portes de Sant Jordi. El llibre recull cinc narracions que s’emmarquen en diferents gèneres, com la novel·la negra o elements fantàstics, i en què l’autor utilitza «una arquitectura musical», com si fossin «melodies que creen peces musicals», va precisar.



Tant l’autor com la directora de Comunicació i Marca de MoraBanc –que dota el premi–, Mireia Maestre, van destacar ahir durant la presentació del llibre que sigui l’editorial Pagès la que editi el llibre, ja que pugui tenir un major recorregut tant a Andorra com fora de les nostres fronteres.

Sant Jordi a Sant Julià

D’altra banda, el Comú de Sant Julià de Lòria ha programat una sèrie d’activitats adreçades a la celebració de Sant Jordi. Com cada any, es farà la fira a la plaça Laurèdia, on es vendran roses i llibres. «Quan parlem de Sant Jordi parlem de llibres i de roses» i, per tant, «hi haurà set parades diverses amb productes típics» d’aquesta festivitat», va indicar ahir el conseller de Cultura, Josep Lluís Donsión. Entre les activitats programades, a la biblioteca comunal signaran llibres vuit autors, entre els quals destaca Ginestà, així com Antoni Morell, Robert Pastor i Josep Enric Dallerès.

Premis del Miquel Martí i Pol

Coincidint amb el Dia Internacional del llibre, el pròxim 23 d’abril a les 20 hores es durà a terme el lliurament de premis del 22è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol a la sala d’actes del Centre cultural la Llacuna d’Andorra la Vella, va anunciar ahir l’Executiu en un comunicat. En aquesta edició s’han presentat onze poemes i vuit reculls.