Mor Jordi Fulla, autor de l'exposició ‘Primera Pedra’ a Cal Pal

Pintat encara no ha entrat al joc, mentre L’A no s’ha posicionat

L'artista va crear les 15 obres que escenifiquen construccions de pedra seca que s'exposen a Cal Pal al seu taller al barri del Poblenou de la capital catalana. Durant mesos, va recórrer les muntanyes del Principat per poder-les pintar amb un aerògraf sobre tela i fusta. «Aquestes obres em van comportar un moment de reflexió: vaig ser conscient que estava construint la història d’un país», va explicar a l'octubre, quan va inaugurar l'exposició.

El pintor Jordi Fulla, autor de l’exposició Primera Pedra a Cal Pal de la Cortinada, va morir ahir de forma sobtada a l’edat de 52 anys. El creador, nascut a Igualada, també tenia una altra exposició oberta al Museu Can Framis de Barcelona, Llindar i celístia. Es trobava en un «moment de maduresa i de màxima projecció creativa», va indicar la Fundació Vila Casas, amb qui treballava, en un comunicat.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació