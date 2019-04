Sanoe, el principal reclam de la nova edició del Saló del Còmic

La Massana Còmic arriba a la seva 23a edició de la mà de la dibuixant francesa Sophie Verdaguer, més coneguda com a Sanoe. La seva exposició és fruit de la col·laboració per segon any consecutiu entre el Comú de la Massana, l’ARCA (Associació Andorrana del Còmic, la Il·lustració i l’Animació) i l’Ambaixada de França que s’encarrega de portar l’autora per a després de la celebració del saló, iniciar una ronda de tallers amb diferents centres escolars del país. L’ambaixadora Jocelyn Caballero va destacar la singularitat de la participació gal·la en La Massana Còmic, ja que «no es tracta només de fer venir una artista perquè presenti les seves obres sinó també per intervenir» en l’educació dels infants andorrans. La presència de Sanoe, va assegurar, permetrà «admirar el seu treball, així com mesurar la influència del Manga» en l’artista, de qui va lloar la seva trajectòria professional tot afirmant que la trobada amb els alumnes «permetrà evocar la creació i el funcionament que representa l’ofici del dissenyador i de l’autor de llibre en general, i com guiar els més petits en la pràctica del còmic».



Tal com va recordar Caballero, la col·laboració amb La Massana Còmic es va iniciar el 2018 amb la presència de l’autor i dissenyador francès Tito «perquè sabem de la importància d’aquest esdeveniment en l’àmbit cultural andorrà».



El president de l’ARCA, Joan Pieras, va ressaltar que el més important del saló és la combinació del jove talent artístic i l’experiència dels autors més reconeguts, com Carlos Puerta que enguany va ser l’escollit per dissenyar el cartell. Pel que fa a les noves promeses, Pieras va assenyalar la presència de Miguel Ángel Parra i Jandro González, «dos experts en animació que s’han passat al còmic» amb la seva obra basada en fets reals La Vampira de Barcelona. «La protagonista es diu Enriqueta Martí i pateix trastorns mentals. És una assassina, segrestadora i proxeneta que el 1912 va segrestar una nena que es deia Teresita Guitart», va començar a explicar Pieras, per després dir que si algú vol saber com acaba la història haurà de llegir el còmic. També cal mencionar la presència de Leopoldo Sánchez, Edmond o Josep Homs, «qui ja va venir l’any 2014» i és «un dels dibuixants més cotitzats» del panorama del còmic actual, segons va considerar el president de l’ARCA.

Tres dies d’activitats

L’esdeveniment se celebrarà del 26 al 28 d’abril i el saló es dividirà en quatre espais que acolliran diverses exposicions amb originals dels autors convidats, conferències, signatures de llibres o un concurs de cosplay, entre d’altres propostes. L’últim dia també hi participarà l’Associació de Frikis d’Andorra amb diferents activitats, com jocs de taula, exhibició de miniatures o una taula rodona.



L’ARCA compta enguany amb una subvenció pública de 25.000 euros per a l’organització el saló.

El museu

Però si per algun motiu aquesta edició de La Massana Còmic és especial és perquè paralel·lament s’inaugurarà l’ampliació definitiva del Museu La Massana Còmic, un projecte que es va iniciar fa gairebé una dècada i que finalment ha aconseguit consolidar-se com un espai expositiu, arxivístic i museístic. El museu, cedit pel comú massanenc a l’ARCA, es distribuirà en tres plantes amb una sala d’exposicions temporals, una d’exposició permanent i de consulta –en honor a Carlos Ezquerra–, un petit cinema i un arxiu. Ezquerra, va recordar Pieras, va morir l’any passat, però abans va cedir al comú tot el seu fons, que inclou col·leccions, originals i hemeroteca, amb l’única condició que s’exposés al públic i mai fos venut. El dibuixant aragonès, però, no és l’únic que disposa de sala pròpia, ja que des de l’ARCA s’ha volgut retre reconeixement a Jan –autor de Las montañas voladoras, el llibre més venut en l’últim Saló del Còmic de Barcelona, i traduït al català gràcies al Comú de Canillo– i al gran autor del Tebeo José María Blanco. Tots tres, va afirmar Pieras, «han fet molt per La Massana Còmic i per Andorra».



A partir d’ara, el major compromís de l’ARCA és que el museu aculli, com a mínim, cinc exposicions diferents cada any.