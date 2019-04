La Seu comença a identificar l’ADN de les femtes canines

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell va començar ahir el procés d’identificació de l’ADN de les femtes de gos que hi ha a la via pública. D’aquesta manera es van poder recollir les primeres mostres per tal de saber a qui corresponen i, així, poder sancionar als propietaris d’aquestes mascotes. Les sancions per no netejar les defecacions canines van dels 500 als 2.000 euros, segons el lloc on aquestes s’hagin trobat i tal com remarca l’ordenança municipal de tinença i protecció d’animals. El consistori de la capital alturgellenca ha aconseguit, des del passat mes de juliol, les dades genètiques de 823 exemplars, el que representa un 62 per cent del total dels que estan censats a la localitat.

La primera acció de recollida de mostres de femtes de gos va dur-se a terme als parterres de la plaça del Camp del Codina i als carrers adjacents a aquest entorn de lleure familiar de la Seu d’Urgell. Un operari municipal de Medi Ambient va estar l’encarregat de fer-ho, acompanyat d’un agent de la Policia Municipal, el qual va fotografiar la zona on es trobaven els excrements per tal d’incloure-la a l’expedient sancionador contra el propietari. Des del consistori van explicar que a partir d’ara aquesta serà una tasca que s’anirà realitzant permanentment, amb l’objectiu de garantir que la ciutat compta amb un bon estat de neteja i conservació.

En aquest sentit, la nova ordenança municipal de tinença i protecció d’animals estableix com a sanció greu, de 500 a 1.000 euros de multa, la no recollida de les defecacions canines de la via pública o de parcs i jardins. Aquesta falta es considera molt greu, de 1.000 a 2.000 euros de sanció, si les femtes es troben en zones de joc infantil, espais on està totalment prohibida la presència de gossos. La campanya ‘Ara les caques de gos ja tenen propietari’, que es va iniciar el juliol passat, ha recollit mostres d’ADN de 823 gossos, un 62 per cent dels que estan censats al municipi. En tractar-se d’un tràmit obligatori, la Policia Municipal pot sancionar, amb una multa de fins a 300 euros, a les persones que encara no han aportat les analítiques de les seves mascotes.