El Consell d’Europa demana millores a les cel·les policials i de la presó

El Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura (CPT) del Consell d’Europa, en l’informe sobre les persones privades de llibertat a Andorra que va realitzar després de la seva quarta visita al Principat entre el gener i el febrer del 2018, va recomanar diverses millores per al Despatx Central de la Policia, el centre penitenciari de la Comella i el Servei de Salut Mental de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, entre les quals sobresurten les condicions de detenció a les cel·les policials, la capacitat d’acollida de les cel·les de la presó o els protocols d’intervenció en cas d’urgències sanitàries.

L’organisme reclama suprimir l’aïllament com a sanció per als presos que són menors d’edat

El CPT va alertar que, de la mateixa manera que ja havia indicat en la seva visita al 2011, les cel·les policials segueixen sense rebre llum del dia ni estar connectades a un espai exterior. Per això, va aconsellar que, en cas de seguir mantenint aquestes condicions, els detinguts no hi passin més de 24 hores. En la seva resposta, però, el Govern d’Andorra va aclarir que «excepcionalment es fa ús d’aquestes cel·les del Despatx Central de la Policia més enllà d’unes poques hores». De tota manera, va assegurar que realitzarà un estudi sobre el temps que s’hi passen els detinguts i que, en cas de detectar que excedeixen el límit, analitzarà quines mesures podrien adoptar.

Deficiències en el funcionament

En referència a la Comella, malgrat destacar que no han detectat maltractaments físics ni per part dels agents penitenciaris ni dels presos, els experts van esmenar diversos aspectes sobre el seu funcionament. En primer lloc, van reiterar que les cel·les inferiors als 12 metres quadrats han d’acollir com a màxim dues persones i que el més recomanable és destinar-les a l’ús individual. Tot i que les instal·lacions compten amb habitacions de dos llits, diverses de tres i, en la secció de dones, inclús una de quatre, el Govern va especificar que aprofitant la baixa ocupació del centre penitenciari començarien a aplicar la taxa recomanada des del CPT. «De tota manera, no té sentit eliminar les habitacions equipades amb tres llits perquè mai se sap si pot donar-se una onada de detencions i que la Comella hagi d’acollir temporalment molts presos», van justificar des de l’Executiu per seguir mantenint la distribució actual malgrat no estar-la explotant al màxim.

El CPT suggereix revisar la gestió de les urgències, ja que ara pot induir a certs retards i un desenllaç fatal

El centre penitenciari també va rebre un toc d’atenció per la gestió de les urgències, ja que el CPT va detectar certes llacunes en el protocol que existeix en l’actualitat. «Pot induir a certs retards que serien potencialment fatals en cas d’urgència vital», va advertir la delegació del CPT que va visitar Andorra tot demanant que es revisi per tal que es pugui actuar el més ràpidament possible si es dona una situació d’aquestes característiques. «El personal penitenciari hauria d’estar habilitat per contactar directament el servei d’urgències», va aconsellar.

De fet, sobre el servei que s’ofereix des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell als presos, el CPT va fer diverses recomanacions, però sobretot va incidir en la necessitat d’ampliar la presència del psicòleg i el psiquiatre al centre penitenciari, així com de connectar la unitat dels reclusos ingressats amb un espai exterior. Des del Govern, ja van manifestar que no és possible per raons estructurals, però van explicar que estan avaluant l’opció de condicionar una superfície superior amb aquesta finalitat.

Regulació més acurada

Al llarg de tot l’informe, el CPT va fer esment als menors en diverses ocasions, ja que considera que l’actual regulació és insuficient per protegir-los. Entre d’altres recomanacions, va destacar la necessitat de proporcionar-los més informació sobre els drets que tenen en ser detinguts i empresonats, així com la de prohibir mesures restrictives com són la contenció mecànica o l’aïllament disciplinari. En aquest sentit, l’Executiu ja va indicar que «la seva finalitat és exclusivament evitar que el pacient pugui ser ferit i que, en tot cas, es tracten de mesures excepcionals i a les quals no ha estat necessari recórrer».