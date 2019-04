DA i L’A coincideixen en la necessitat d’assolir puntuals pactes d’Estat

Les negociacions per aconseguir suports de cara a la investidura encara segueixen verdes i durant la ronda de contactes que va iniciar ahir DA —al matí amb els socialdemòcrates i a la tarda amb els liberals— va percebre, tot i no haver assolit cap compromís, una «major predisposició» per part de L’A d’assolir puntuals pactes d’Estat al llarg de la legislatura. En aquest sentit, el candidat demòcrata Xavier Espot va deixar palès que l’interès del partit taronja és «prioritzar aquelles formacions que s’impliquin amb major mesura a garantir l’estabilitat i la governabilitat d’aquest país».

Espot exposa la importància d’arribar a punts d’entesa vers l’acord d’associació o el sistema de pensions

Atès que l’aritmètica parlamentària dificulta aquest escenari, Espot va traslladar als seus interlocutors la importància d’arribar a punts d’entesa «en temes cabdals com pot ser l’acord d’associació amb la Unió Europea o el sistema de pensions», qüestions en les quals L’A també coincideix «en la necessitat d’arribar a pactes d’Estat» tal com va informar a través d’un comunicat. De fet, a jutjar per l’afinitat ideològica i el contingut dels programes electorals, tot fa indicar que DA es trobaria en una posició més còmode amb L’A que amb terceravia a l’hora de negociar aquests temes.

Amb la idea de seguir treballant de cara a la constitució de la sindicatura i el debat d’investidura, DA també va transmetre la voluntat de «tornar-se a trobar amb les dues formacions», tot i que Espot ja va poder constatar que en el cas del PS «difícilment podrem trobar una entesa perquè ens donin suport perquè ells es presenten com a alternativa amb la seva pròpia candidatura».

López: «S’havia dit que vindrien amb un full en blanc i semblava que era una qüestió retòrica però efectivament ha estat així»

Per la seva banda, el líder del PS Pere López va catalogar la trobada —que va durar poc més de 20 minuts— de «pur tràmit» i va ironitzar al respecte la declaració d’intencions de DA. «S’havia dit que vindrien amb un full en blanc i semblava que era una qüestió retòrica però efectivament ha estat així» va manifestar López, que va criticar «les poques ganes de parlar» dels representants demòcrates.

«No hi ha hagut cap proposta concreta en relació a res i només s’ha apuntat la possibilitat de treballar plegats en relació a l’acord amb la Unió Europea i el sistema de pensions» va expressar el líder socialdemòcrata, que va reconèixer la seva «sorpresa» per no haver rebut cap mena de plantejament per part de qui va convocar la reunió. Quant al posicionament del PS, López va afirmar que durant la trobada va posar damunt la taula la representativitat de la sindicatura, que al seu parer hauria de ser «plural i que reculli quina és la relació de forces avui en dia al Consell General».

Els consellers del PS i L’A es reuneixen avui i DA ho farà la setmana vinent amb terceravia i CC

Els consellers electes del PS i L’A mantindran una reunió aquest matí que s’emmarcarà dins de l’entesa a les parròquies amb la marca de d’Acord tot i que previsiblement també s’aprofitarà per analitzar el possible suport liberal a la candidatura de López al debat d’investidura. En aquest sentit, el líder del PS va anunciar ahir que durant la setmana vinent iniciarà la seva pròpia ronda de contactes amb la resta de forces polítiques, entre les quals no va descartar que també puguin citar a DA «per ortodòxia política». Per la seva banda la formació demòcrata encara té pendent assignar una data per reunir-se amb terceravia i Ciutadans Compromesos però sí ha deixat clar que aquesta no es produirà fins la pròxima setmana.