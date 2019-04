Forgas i Kiki, al Top15

Ja fa dies que l’FC Andorra ressona per tot arreu i no només perquè el va comprar Gerard Piqué, fundador i president de Kosmos Hòlding Group. Els tricolors porten 15 partits sense perdre i el Prada de Moles s’ha convertit en un fortí. Cap equip ha aconseguit guanyar. Però la llista de gestes dels andorrans no acaba aquí perquè si parlem del rànquing de golejadors de la competició, l’equip en té tres a la llista: Ernest Forgas, Kiki Martinez i Jordi Betriu.

Forgas ens té acostumats a marcar a cada partit, de fet, ho ha fet en els últims quatre. Des que el van fitxar al gener, el davanter centre de l’FC Andorra ha jugat 12 partits i, amb 10 gols, ha aconseguit una mitjana per matx de 0,8.

De la llista de golejadors, és el que té una mitjana més alta i ara mateix es troba empatat amb el quart. Tot i això, va afirmar que «quan vaig arribar no em proposava estar en el rànquing dels millors golejadors, l’objectiu era aconseguir l’ascens. És cert que venia a fer gols però la preocupació principal és pujar a Tercera». En aquest sentit, va afegir que «si els gols que faig poden ajudar que l’equip guanyi i sumi, estic content i tant de bo pugui acabar amb la millor mitjana». «Veient la classificació potser podria arribar a dalt de tot, atrapar el primer serà complicat perquè em porta set gols però podria acabar entre els tres primers», afegia.

El segon tricolor del rànquing és Kiki Martinez, qui està en catorzena posició amb vuit gols. El jugador va comentar que «que dona molta alegria poder estar en una llista de golejadors, tot el que sigui per ajudar a l’equip és important». D’altra banda va exposar que «abans que arribessin els nous místers jugava una mica més amunt. Ara ha canviat una mica la meva posició dins del camp i això fa que marcar gols sigui una mica més complicat. Potser no puc ajudar tant amb gols però sí amb minuts i insistència». Així mateix, va constatar que «estic orgullós de mi mateix i de l’equip perquè sense ells no ho hauria aconseguit». Quant a Jordi Betriu, es troba en 26a posició.

A tocar de l’ascens

Els tricolors se situen quarts a la classificació a quatre punts del líder i el somni de l’ascens es veu a tocar. «Aquesta setmana és la primera que es respira que depenem de nosaltres mateixos i que no hem d’estar pendents del que fa el rival. Ara sabem que si guanyem els set partits que ens queden, que és complicat, serem campions», sentenciava Forgas. «Crec que l’equip se sent alliberat. Portem des del primer dia amb aquesta tensió que cada partit és una final. I si hem arribat al punt de poder optar a l’ascens, és perquè fins ara s’ha treballat bé. Crec que hem anat de menys a més», explicava.

En la mateixa línia, Kiki va destacar que «ja comencem a veure una mica la llum i això fa que aquesta setmana tinguem l’oportunitat de posar-nos segons a un punt del líder. Això s’ha aconseguit amb treball, sacrifici i molt d’esforç». Tot i això va afegir que «hem de ser prudents perquè ara mateix hi ha una bona dinàmica, estem guanyant i els rivals van perdent punts, creiem que podrem assolir-ho però no estem confiats. Anem a poc a poc, estem molt a prop però no hi ha res fet i això fa que hi hagi pressió».

Molts canvis

La compra del club per part de Piqué va suposar molts canvis al vestidor i l’equip va haver de passar per un procés d’adaptació. En aquest sentit, Forgas va ressaltar que «quan algú arriba a un lloc nou necessita una mica de temps. Comptàvem amb un cos tècnic nou, jugadors nous... Això no és gens fàcil i a més teníem tota la pressió mediàtica, que va repercutir de manera negativa. Érem l’equip a qui tothom volia guanyar, anàvem setens i semblàvem el líder».

Així mateix, va indicar que «l’adaptació ha sigut fàcil perquè s’ha fet un nucli molt fort al vestidor, i això al camp es nota. Hi ha una harmonia molt bona a dins i fora del vestidor». «L’Andorra és com una família. Ha vingut molta gent de fora, que ha estat en categories molt superiors i ho han fet amb tota la humilitat. Ens ajudem entre tots», assenyalava Kiki.

Fede Bessone, de dues a tres setmanes de baixa

El defensa de l’FC Andorra Fede Bessone estarà de baixa entre dues i tres setmanes perquè té una ruptura d’1,5 centímetres a l’abductor dret. Feia dies que el jugador tenia molèsties a la cama i, malgrat que abans del partit d’aquest cap de setmana passat contra l’EFAC Almacelles no sentia dolor, Bessone només va poder jugar durant cinc minuts i va ser substituït per Andrés Jantus.

La lesió provocarà que sigui baixa per al partit d’aquest cap de setmana a casa contra el Vilanova i el dia 28 d’abril al camp del Gavà. Caldrà veure si es pot incorporar pel partit contra el Lleida.