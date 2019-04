‘Her world, her rules’ assoleix l’objectiu de doblar les federades

Doblar el nombre de federades de bàsquet i així poder tenir una línia femenina, és a dir, un equip de cada categoria. Amb aquest objectiu va néixer la campanya de captació Her world, her rules. I ho ha aconseguit. Andorra es va sumar a la iniciativa de la FIBA que pretenia reivindicar l’esport femení i en la qual participen 18 federacions d’Europa. Per tal d’aconseguir-ho es van platejar tres línies d’actuació: entrenaments setmanals amb el Bàsquet Club Andorra i el Bàsquet Club Escaldes, beques per participar en tots els campus de la federació i se’ls paga la llicència del primer any.

«Amb els dos entrenaments a la setmana hem aconseguit fidelitzar un grupet d’entre 15 i 20 nenes, sobretot de categories petites: preminis i minis», exposava Jaume Tomàs, director tècnic de la FAB. «Quan tornem de Setmana Santa ens reunirem amb els pares i proposar-los que de cara a l’any que ve que facin el salt a l’esport federat, que exigeix un compromís més gran perquè s’ha de viatjar alguns caps de setmana». Tot i això, va considerar que «les sensacions són molt bones i de cara a la temporada que ve hi haurà premini i mini femení. Aquest era l’objectiu perquè tenen molt recorregut dins del club». La segona opció seria la Trobada d’escoles de bàsquet de la territorial de Lleida, que «implica menys compromís perquè es juga un cop al mes però sempre fora», exposava Tomàs.

Així mateix, va afirmar que «els campus estan tenint molt èxit. Al de Carnaval vam exhaurir les 50 places i ara per Setmana Santa hem fet dos torns de 25 places i fa dies que no n’hi ha». Tot i això va afirmar que «el retorn és menys quantificable i més casual. Però aquí és feina nostra d’intentar fidelitzar-les i que siguin potencials jugadores». Així mateix va indicar que gràcies a la campanya «hem tingut accés a 50 nenes que no coneixíem i hem vist que l’objectiu és factible». També va comentar que «hi ha alguna nena d’edats més grans, infantils i cadets, que ens poden anar molt bé i que amb tota seguretat s’integraran a equips que ja existeixen».

Així doncs, va assegurar que «passaríem de dos equips a quatre o cinc. Però això suposa un problema: no hi cabem al pavelló». I va destacar que «estem buscant una solució però entenem que no som els únics que ens hi hem de posar perquè no som els propietaris de les instal·lacions però és un tema complex». No obstant això va assegurar que la campanya tindria una continuïtat perquè «dels 200 federats avui dia només hi ha un 10% de noies». D’altra banda, va expressar que dels 13.000 euros que s’han dedicat a la campanya, dos terços els paga la FIBA i la resta la federació i va lamentar que cap empresa provada hi invertís.