Cactus, un corredor més

Per a participar en una marató s’ha d’estar ben preparat. Bé, si parlem de la Marathon des Sables, s’ha d’estar molt preparat, tenir moltes ganes de viure una gran aventura i un punt d’insensatesa. Són 800 les persones que anualment decideixen córrer prop de 250 quilòmetres en sis dies pel desert del sud del Marroc i, en aquesta 34a edició el participant més destacat anava a quatre potes i es deia Cactus.

El gos nòmada va aparèixer a la segona etapa de la competició i es va convertir en el corredor més famós i admirat de la cursa. Cactus se sentia a gust entre els atletes i va completar els 37,1 km de la tercera etapa, però no es va quedar aquí sinó que també va córrer els 76,3 km de l’etapa reina, la marató. Aquesta era la fas més temuda i dura per als corredors i, si de mitjana aquests van trigar 31 hores a completar el recorregut, el gos ho va fer en només 11.

Cactus va passar a ser un participant més de la marató. Tant és així que, tal com va explicar l’organització de la cursa a les xarxes socials, el gos va passar la nit al campament on descansaven els corredors, en haimes, protegits de la intempèrie per una pell de cabra i amb una catifa que els separa del terra. I també va seguir les normes de la competició quant a l’aigua que poden veure els participants, 12 litres diaris. A més, comptava amb el seu propi metge durant la carrera, ja que un dels atletes era veterinari i es va encarregar de comprovar l’estat de salut de l’animal.

Segons el diari The Times, el gos està acostumat a la companyia de desconeguts, és nòmada i viatja 40 km diaris pel desert. L’animal va córrer 120 dels 250 km de la prova i, comptant des que va aparèixer, està entre els 50 millors corredors de la classificació general. De fet, va rebre una medalla.