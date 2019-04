Torna la Festa dels Socis del MoraBanc Andorra

Pintat encara no ha entrat al joc, mentre L’A no s’ha posicionat

El procediment a seguir per aconseguir les entrades és l’habitual: s’han d’anar a recollir al club i és imprescindible portar el carnet de soci. L’horari d’atenció al públic de les oficines és de 9.30 hores a 13.30 i de 15.30 hores a 19.30.

«Ja és un clàssic de les nostres temporades» va afirmar el Cap de comunicació Gabriel Fernàndez. Així mateix, va afegir que «la Festa dels socis és un dels elements que més ens agrada tenir perquè els abonats sentin que amb el carnet tenen molt valor afegit i poden tenir un detall amb persones del seu entorn». A més, Fernàndez va remarcar que «aquesta temporada i tal com estan les coses a la lliga el partit que hem escollit és absolutament fonamental». Després de la derrota del cap de setmana l’equip es troba en desena posició, a una victòria de la zona dels play-off.

Aquest cap de setmana torna la Festa dels socis. Com cada temporada, cada abonat del MoraBanc Andorra tindrà dues entrades gratuïtes pel partit que es disputarà diumenge contra el Tecnyconta Saragossa a les 19.30 hores al Poliesportiu.

Per El Periòdic

