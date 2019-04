El Sideco Encamp s’emporta el títol de campió

Pintat encara no ha entrat al joc, mentre L’A no s’ha posicionat

A la represa, «ells han baixat el ritme però han lluitat fins a l’últim segon», afirmava Guerrero. El resultat final va ser 9 a 4. «Hem anat a totes tot i que hi havia molts nervis pel que ens jugàvem avui», va comentar. «Era una lliga que ningú s’esperava però nosaltres al vestidor sempre hi hem cregut i ens l’hem ben merescuda».

Per Anna Ribas

