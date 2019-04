Si tens algú que depèn de tu, necessites una assegurança de vida. Així de senzill!

No entra en els nostres plans pensar en un futur en el qual ja no hi serem. No és un concepte amb el qual s’hi pensi. Estem programats per a que no tinguem present certs temes de la vida, però certament el nostre pas en aquest món és efímer, i abans o després haurem de fer front a la mort. És llei de vida. I malauradament també algunes persones s’enfronten a aquesta circumstància molt abans del que els hi agradaria, sigui per salut o per accident.

Com que no pots preveure que et passarà en el futur, i vols seguir vivint sense parar-te a pensar en el teu destí, fes-ho amb la tranquil·litat de poder proporcionar una seguretat a la teva família amb una assegurança de vida. Nosaltres ens en fem càrrec per a que no t’hagis de preocupar, tu continua gaudint de la vida, perquè d’això es tracta.

Saps quina tranquil·litat et proporciona?

1. Seguretat econòmica per als teus.

2. Seguretat econòmica si pateixes una invalidesa que no et permetés treballar.

De la mateixa manera que molts tipus d’assegurança es tenen més assumides per l’obligat compliment, la de vida té l’estigma que no fa falta i que només és un producte accessible per a un públic amb cert nivell econòmic. Nosaltres, per experiència, sabem que en moltes activitats i professions sí que és necessari, és una prevenció per assegurar que en cas de defunció als teus no els hi falti de res, i no costa més d’un cafè diari. Molta gent es pensa que és accessible només per a persones amb poder adquisitiu elevat, però la realitat dista molt, perquè el preu és molt inferior del què es pensa. I en canvi, el valor que té per les condicions que presenta es multiplica exponencialment en cas de produir-se un imprevist en la salut.

L’assegurança de vida és una protecció davant la defunció o la invalidesa a causa d’un accident o malaltia. És un producte per a la pròpia persona o per als familiars més propers, un element fonamental quan és la persona que està assegurada la que aporta els ingressos o la major part d‘aquests. És una protecció econòmica que es posa a l’abast en cas de decés o una incapacitat temporal o permanent de l’assegurat. La teva tranquil·litat i la dels teus costa molt poc, menys del que pots pensar.

Saps quins són els cinc casos principals de mort al món?

Segons l’Organització Mundial de la Salut, les malalties que provoquen un major nombre de morts en tot el planeta són les cardiovasculars. Són la principal causa de decés a tot el món amb 17,65 milions de persones anualment. Cada any en traspassen més per alguna patologia relacionada amb la salut cardiovascular que per qualsevol altra causa. Representa el 31% de totes les morts registrades al món. El 90% d’aquests tipus de malalties s’associen en tenir un origen en factors de risc com són la hipertensió, nivells elevats de colesterol, tabaquisme, diabetis i obesitat. Tant homes com dones necessiten prendre mesures de prevenció per no tenir problemes en el futur, ja que es tracta d’una patologia que afecta els dos sexes. De fet, en l’actualitat en alguns països hi ha més morts entre el col·lectiu femení.

El segon motiu de decés a nivell mundial és el càncer, amb 8,93 milions. Al voltant d’un terç de les defuncions es produeixen pels cinc principals factors de risc conductuals i dietètics: índex de massa corporal elevat, ingesta reduïda de fruites i verdures, falta d’activitat física, i consum de tabac i alcohol. El tipus de càncer amb major índex de defuncions és el pulmonar, seguit per l’hepàtic, colorrectal, gàstric i mamari. La tercera causa de mort té com a origen les malalties respiratòries (3,54 milions) i segueixen la diabetis (3,19 milions) i l’Alzheimer (2,38 milions).

contractar l’assegurança

Existeixen diferents tipus d’assegurança de vida i com sempre passa, s’ha d’escollir aquella que més d’adeqüi a les necessitats de la persona. El més important és que un mateix i els més propers estiguin protegits econòmicament davant qualsevol eventualitat que es pugui produir davant una malaltia o accident. Anima’t, contacta’ns i t’informaren sense cap compromís!

