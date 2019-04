Noves afectacions per les obres de remodelació a Encamp

A partir del 23 d’abril el comú d’Encamp tancarà les avingudes de Joan Martí i de François Mitterrand fins al carrer de les escoles per iniciar els treballs d’escarificació en el tram. El punt de gir que actualment hi ha a la plaça del Consell s’anul·larà, però es mantindrà la sortida de vehicles del carrer Major. La circulació dels vianants es mantindrà durant totes les obres. A partir del dia que comencin els treballs de micro-pilotatge, en previsió al tall d’aquest accés per un període a determinar, es facilitarà una targeta d’aparcament als residents de la zona perquè puguin deixar el vehicle a l’aparcament dels Arínsols.

La instal·lació de 30 mòduls prefabricats que conformaran els primers 50 metres de la galeria de serveis, una de les novetats presentades amb l’envelliment de les avingudes, s’han iniciat aquesta setmana, així com els treballs de pilotatge a la zona de la fleca Font, al costat de la plaça de Sant Miquel

A través de les xarxes socials o la pàgina web, el comú d’Encamp informarà periòdicament de l’evolució de la remodelació.