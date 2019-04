L’ONCA participa en una actuació inèdita al Sax Fest

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) va col·laborar ahir per primera vegada amb l’Andorra Sax Fest amb la producció i la realització d’un concert amb la col·laboració d’alguns dels membres del jurat del certamen i músics que han ofert masterclasses en el marc del festival. Els saxofonistes Christophe Grèzes i Nikita Zimin van ser els primers amb un arranjament del concert per a dos violins de Bach, la primera vegada també que la formació va tocar aquesta peça. «Bach, des d’aquest punt de vista, ho aguanta tot», va explicar el concertino de l’ONCA, Gerard Claret, minuts abans de l’actuació.

«Els solistes que participen amb nosaltres són primeres espases», va afirmar Claret, que junt amb l’ONCA va interpreta un «programa que considero molt interessant». L’actuació va continuar amb el duo de saxòfons de J. B. Singelée, amb Claude Delangle al saxo soprano i Christophe Bois al saxo alt, i la sonata de Jean-Denis Michat, interpretada pel mateix autor.



I va ser el saxo el que va diferenciar aquest de la resta de programes que acostuma a tocar l’ONCA. «El saxòfon és un instrument que té una sonoritat molt peculiar dins dels instruments de vent», segons Claret, «ja que hi ha gent que considera que té un to sensual». La formació tornarà a l’escenari del Sax Fest aquesta tarda per acompanyar els sis finalistes del concurs, que en la prova final interpretaran la rapsòdia de Claude Debussy.

Referència internacional

Segons va explicar el dia de la presentació el director creatiu de l’esdeveniment, Jordi Llorens, el Sax Fest vol convertir-se en una referència mundial del saxo i per arribar al públic més llunyà han decidit obrir un compte a Weibo, la xarxa social xinesa per excel·lència, molt similar a Facebook, que compta amb 500 milions d’usuaris.