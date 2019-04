El comú abonarà prop d’un milió d’euros del GAdA a finals d’abril

El Comú d’Andorra la Vella va anunciar ahir, durant la sessió de Consell, l’aprovació d’un crèdit extraordinari per un import de 1.008.269 euros per efectuar els pagaments endarrerits a 98 treballadors que van veure’s afectats per una retallada global de la nota del complement salarial dels funcionaris de la corporació, conegut com a GAdA. Així doncs, l’abonament d’aquesta quantitat posarà fi al llarg procés judicial que va finalitzar el desembre passat amb l’aute del Tribunal Superior, que resolia l’incident d’execució que havia presentat el Sindicat de treballadors del comú d’Andorra la Vella (Sitca) per a l’aplicació del del GAdA 2008-2009 al personal del Comú «sense que intervingui el factor de correcció del 10% que va ser anul·lat».

Tal com va confirmar la cònsol major Conxita Marsol, la quantitat que haurà de satisfer el comú provindrà de la tresoreria, raó per la qual, de moment, no tenen intenció de recórrer a cap pòlissa d’endeutament ja que la corporació «està molt bé de tresoreria». En qualsevol cas, Marsol va deixar clar que si a final d’any es veuen abocats a formalitzar un préstec «ho farem perquè és una obligació judicial». En aquest sentit, el pagament s’efectuarà «tot de cop» en la nòmina del mes d’abril, concretament el dia 25, dels 98 afectats, 73 dels quals estan encara en actiu al comú. La resta son persones que ja no hi treballen bé perquè han canviat de feina, perquè s’han jubilat o perquè han mort.

La cònsol major de la capital també va recordar que quan van arribar al comú «ens vam comprometre políticament a que pagaríem el GAdA» tot i que aleshores es van trobar que la sentència ja estava executada «just abans de les eleccions», motiu pel qual han esperat a que els tribunals «ho confirmessin».

Davant les suspicàcies d’alguns integrants del Sitca que no estaven conformes amb el que havien de percebre, Marsol va negar tenir constància de cap queixa i només va comentar que va atendre una consulta de quatre treballadors que els van demanar com s’havien realitzat els càlculs. Per la seva banda el conseller de Cd’I + Liberals Jordi Minguillón va animar a aquells «que no estiguin conformes» a dirigir-se al departament de recursos humans, tot i que va reconèixer que és difícil ajustar-ho al 100% tenint en compte que han passat molts anys».

De totes maneres, Minguillón va celebrar que s’arribi «al final del culebrot del GAdA» i va aplaudir que el pagament s’aboni d’una sola vegada i no en dues tal com s’havia arribat a plantejar en un principi. «S’ha de dir que en totes les sentències deien que la fórmula aplicada no s’ajustava al dret però tampoc deia quina era la que s’havia d’aplicar» va expressar Minquillón, que va confiar que si aquesta última s’ha pactat amb els treballadors i el sindicat «ja no hi haurà cap més recurs» .

Pel que fa al PS+I la consellera Lídia Samarra va remarcar que aquesta era ja «una preocupació que teníem en campanya» i va celebrar que després de «tres anys i mig» des que hi ha la corporació encapçalada per Marsol es doni per resolt aquest pagament a final de mes i s’efectuï «sencer».