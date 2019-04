PS vol que els 4 llocs de sindicatura es reparteixin entre els partits

El líder socialdemòcrata, Pere López, està decidit a presentar candidatura a cap de Govern en el proper debat d’investidura malgrat estar molt lluny de tenir els suports necessaris que l’avalin. Les eleccions li han atorgat set consellers generals, de manera que necessita com a mínim el suport de dos grups més –en aquest cas liberals i terceravia– per obtenir la majoria. I precisament amb aquesta voluntat ahir es va trobar amb els parlamentaris electes liberals Jordi Gallardo, Marc Magallón i Sílvia Ferrer.

Tant PS com DA plantegen als partits representació a sindicatura per aconseguir suports

Segons van informar, la reunió va ser de caràcter «exploratori» i amb la voluntat «d’analitzar les possibilitats d’assolir acords de cara tant al debat d’investidura del cap de Govern com per la composició de la Sindicatura». En aquest darrer cas, la proposta socialdemòcrata passaria perquè els quatre llocs parlamentaris –síndic, subsíndic i dues secretaries– es repartissin entre els partits amb més representació –en aquest cas DA, PS, L’A i terceravia– amb la voluntat que l’òrgan rector reflecteixi «en la seva composició la pluralitat de forces sorgida de les urnes i fruit de la voluntat popular». De fet, la representativitat de Sindicatura també és una carta que juga DA amb els seus pretendents per intentar aconseguir els suports necessaris.

Les difícils sumes del PS

Més enllà de la proposta, però, l’objectiu obvi de la reunió passava per aconseguir el suport dels consellers liberals a la candidatura de López. De fet, els socialdemòcrates tenen intenció de fer extensiu aquest apropament a la resta de grups parlamentaris la setmana vinent. En aquest rotatiu, López ja va deixar clar que volia comptar amb els quatre conseller liberals per partir de la negociació en igualtat de condicions que els demòcrates, és a dir, amb 11 consellers a favor cadascú. Malgrat els moviments de la formació socialdemòcrata, però, la seva investidura és complicada, per no dir gairebé impossible, tenint en compte que necessitaria el suport dels consellers de la terceravia. Partint d’aquesta dificultat, es fa estrany pensar que liberals acabi donant suport i, per tant, perdent l’equidistància que li correspon, a una investidura que no tirarà endavant. A més, els de Gallardo tenen, a hores d’ara, més d’un pretendent, ja que també DA necessita el seu suport, o el de terceravia, per poder governar.

Silenci de Pintat i incògnita liberal

De moment, però, la formació blava no es vol mullar i manté en l’anonimat quines són les seves intencions. Un cop mantingudes reunions amb Demòcrates i amb PS, Liberals vol analitzar la informació rebuda per totes dues parts i es reunirà la setmana vinent en una sessió del Comitè Executiu per tal de decidir com procedeixen i quin posicionament adopten a la sessió constitutiva del Consell General el proper dia 2 de maig.

DA és partidari d’un acord de legislatura però tot apunta que 3V donaria suport a l’estabilitat però des de fora del Govern

D’altra banda, qui pot també esdevenir la clau de governabilitat del país és la formació liderada per Josep Pintat. El lauredià, però, encara no ha fet cap pas ni s’ha reunit amb cap de les parts interessades. Tant Demòcrates com PS s’hi volen reunir la propera setmana però sembla que només amb els primers hi hauria possibilitats d’una entesa. Els taronges prioritzen que l’acord sigui de legislatura per tenir una estabilitat més duradora i no estar patint per cada moviment que vulguin aprovar. Però cal que els dos partits que li poden garantir la governabilitat vulguin involucrar-se i carregar-se el desgast propi de governar en un executiu en el qual tindran una veu reduïda.