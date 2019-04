La direcció del SAAS es desentén de les agressions al personal sanitari

La direcció del SAAS no es mostra preocupada per les agressions que el personal sanitari de vegades pateix per part dels pacients. Segons les dades facilitades des de l’organisme, entre el gener i el març d’aquest 2019, l’Àrea de Salut Laboral va registrar cinc agressions, tres a infermers i dues a auxiliars, mentre que l’any passat van ser un total de 15, deu a infermers i cinc a auxiliars, malgrat que totes van acabar en contusions. De tota manera, en veure que no han estat agressions greus i que la majoria han estat provocades per persones amb trastorns cognitius, des del SAAS consideren que no hi ha motiu suficient de «preocupació».

Ara bé, el president del Col·legi Oficial d’Infermers d’Andorra (COIA), David Cusidó, més enllà de lamentar que a ells no els han facilitat aquestes dades quan els les han demanades, considera que «les xifres són molt baixes i no es corresponen amb la realitat». De fet, creu que molts afectats opten per no dir res, «potser perquè ho veuen com un tabú o directament perquè la llei no regula aquestes situacions», va argumentar el president del COIA.

Des del Col·legi d’Infermers critiquen l’actitud dels responsables i reclamen menys impunitat

Des del SAAS, van explicar que quan un professional és agredit el protocol estableix que ha d’acudir al Servei d’Urgències, en cas que necessiti ser atès, i que ha de notificar-ho a Recursos Humans, que després ho trasllada a l’Àrea de Salut Laboral. «Tot i així, com que el conflicte sol acabar-se aquí i quedar-se en no-res, el professional moltes vegades decideix no denunciar l’agressió; hi ha una espècie d’impunitat», va criticar Cusidó. Tal com van concretar des de la parapública, però, cap de les agressions registrades durant aquest període va derivar en denúncies judicials.

Exposició dels infermers

El president del COIA va reconèixer que els infermers són els professionals «més pròxims als pacients i, per tant, els més exposats a aquestes situacions». De fet, així ho constaten les dades del SAAS, ja que el col·lectiu rep al voltant del 60% de les agressions registrades, sobretot a Urgències i Salut Mental. Pel que fa a les d’aquest any –dues a cadascuna de les àrees–, la parapública va atribuir-les al fet que el pacient presentava algun trastorn cognitiu. Les de l’any anterior –dues a Urgències i 11 a Salut Mental–, en canvi, van ser fruit majoritàriament de contencions a pacients agitats.

David Cusidó: «Com que el conflicte sol quedar en no-res, el professional moltes vegades decideix no denunciar; hi ha una espècie d’impunitat»

«Sobretot en aquests últims casos, l’agressió hauria de ser castigada», va reivindicar Cusidó tot agafant els països veïns com a exemple. «Tant a Espanya com a França la legislació preveu multes i presó de fins a quatre anys per agressions a personal sanitari», va fer saber. Així doncs, el COIA creu que la millor solució és que el SAAS traslladi tots els casos al ministeri competent i que aquest s’encarregui d’obrir expedients als pacients implicats així com d’imposar-los sancions o penes de presó. «Una agressió, sigui com sigui, sempre és important», va subratllar Cusidó tot insistint que «el SAAS és qui hauria d’estar defensant els seus professionals». A més, segons va indicar, les mesures proposades s’haurien d’incorporar a la llei general de sanitat perquè al final «els afectats són tots els professionals del sector».

Suport del col·legi

«Com que no hi ha cap sistema que s’ocupi de protegir els professionals o de buscar solucions, el col·legi s’ha posicionat com una eina de suport i treballa per millorar la situació dels infermers», va explicar el seu president. El primer que els interessa és tenir una fotografia de la situació; per això, compten amb una bústia oberta on poden rebre tot tipus de queixes o consultes. «A través d’aquest sistema de moment ens han arribat tres casos d’agressions i l’objectiu és crear el nostre propi registre», va informar Cusidó. D’aquesta manera, el COIA s’erigeix, en paraules del seu president, «com una via per parlar obertament de qualsevol problema i defensar els treballadors d’aquesta professió».