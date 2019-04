La Seu registra menys delictes que la resta de ciutats

La mitjana de fets delictius de la Seu d’Urgell se situa en 39,3 per cada mil habitants, el que representa poc més de la meitat de la mitjana de Catalunya, on la taxa és de 75,5 per cada mil habitants. La dada es va donar a conèixer ahir en el marc de la Junta Local de Seguretat, presidida pel conseller d’Interior, Miquel Buch.

Tot i que la Seu es manté com una de les capitals de comarca amb menys fets delictius per habitant, en el balanç de l’any va remarcar-se que en els darrers dotze mesos hi ha hagut un increment d’aquests casos, ja que entre l’abril del 2017 i el març del 2018 la mitjana s’havia situat en 28,9 fets delictius per cada mil habitants. Per tant, s’ha produït un increment de gairebé deu punts, un fet que l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, va atribuir a l’augment de l’activitat a la ciutat després dels anys de crisi econòmica.

De tota manera, Buch va valorar l’índex positivament de cara a promocionar la ciutat com a destí turístic, «ja que la seguretat té un pes molt influent» a l’hora de triar la destinació on passar les vacances. El conseller d’Interior va qualificar el resultat de «satisfactori» i va emmarcar-lo dins d’un paràmetre de «normalitat» després que les xifres del període immediatament anterior fossin «molt baixes».

Tipus de delictes

D’entre els delictes que recull el balanç de l’any, actualment 1 de cada 4 ja es corresponen a estafes per Internet, bàsicament compres fraudulentes. Ara bé, cal tenir en compte que el còmput registra el lloc de residència de la persona que ho denuncia, encara que no hi hagi una incidència directa a la ciutat per aquest tipus de delicte.

Pel que fa a la resta de fets delictius, un 20% són furts. Batalla va aprofitar per anunciar que s’haurien de poder reduir gràcies a la instal·lació imminent de càmeres de seguretat en diversos espais cèntrics de la ciutat. Una acció que també vol perseguir els actes vandàlics i les accions incíviques a l’espai públic. «Ajudaran a arribar on la policia no pot arribar de forma permanent i també incidiran a millorar la seguretat i la bona convivència a la nostra ciutat», va concloure Batalla.