Nou repte per a la selecció sub-16 al Torneig de Desenvolupament

Quant als rivals, va valorar que «Kosovo, si mirem totes les seleccions que té, des de l’absoluta fins a la sub-16, està a totes les classificacions i competeix molt bé. Després tenim San Marino que potser està més al nostre nivell i Letònia, que no deixa de ser una selecció i un país que a futbolísticament està molt desenvolupat si el comparem amb el nostre». Pel que fa a possibles baixes, va afirmar que estan pendents de dos o tres jugadors lesionats.

Així mateix, va apuntar que «Aquest torneig és la prova pilot per la classificació de la sub-17. I ja fa uns anys que fem tornejos molt competitius, vam ser capaços de guanyar-ne un i l’any passat vam ser subcampions. Ens enfrontem a seleccions que són molt fortes i sempre ho fem amb opcions de guanyar. Estem molt satisfets de la feina que s’està fent».

La selecció sub-16 marxa a un nou Torneig de Desenvolupament dimecres vinent per enfrontar-se a Kosovo divendres 26, a San Marino el dia 28 i a Letònia el dia 30. En aquest sentit, el seleccionador Òscar Sonejee va expressar que «pinta molt bé, ja fa molts mesos que estem treballant i preparant aquest torneig. Estem molt motivats i l’objectiu és fer el millor paper possible i estar a dins dels tres partits. Tenir opcions de guanyar i puntuar».

Per Anna Ribas

