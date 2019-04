25 anys d’anècdotes, història i gols

La iniciativa va sorgir de Bonet, Tomás Gea i Ivan Moure. En aquest sentit Moure va explicar que «està estructurat en tres parts: una més institucional i que recull des dels principis de la història fins al dia d’avui; també hi ha un vessant social, que parla de les accions solidàries en les quals s’ha implicat la federació; i després hi ha la part esportiva estructurada amb totes les seleccions i els cossos tècnics». «Hem buscat apropar-nos molt als jugadors i que ens expliquin les vivències personals», afegia.

«Recollir en 25 capítols, aquests 25 anys que enguany celebra la federació». Així va resumir el cap de comunicació de la FAF, Xavier Bonet, l’objectiu del llibre que es va presentar ahir amb motiu del primer quart de segle de l’entitat.I és que, tal com va expressar Bonet, el llibre és «una tria dels grans moments de la federació, des de la seva creació fins a les primeres victòries i partits. En definitiva, és un recull amb fotografia i amb text».

Per Anna Ribas

