La federació de bàsquet organitzarà un torneig al país

La Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) està organitzant un torneig internacional a Andorra. La creació d’aquesta competició ve motivada pel fet que la selecció sènior masculina no es va classificar pels Jocs de Montenegro. En aquesta línia, Jaume Tomàs, director tècnic de la FAB va explicar a EL PERIÒDIC que «seran quatre dies de competició i vindrà la selecció sub-20 d’Holanda, la de Catalunya... Ja us ho presentarem». Tot i no donar gaires detalls del torneig, ja que encara està en fase embrionària, Tomàs va exposar que «només tinc un problema: no tinc pista».

Així doncs, enguany competiran quatre seleccions: tres de manera oficial, que són les U18 masculina i femenina i la U16 masculina; i la sènior, que ho farà en aquest torneig. Però el problema de les pistes no només afecta el desenvolupament de la competició sinó que «les seleccions U18 i U16 que han d’entrenar el mes de juny i de juliol es troben que hi ha el Campus Nike i que té prioritat des de fa 15 anys sobre nosaltres», destacava. «Hem d’entrenar quan no hi són», afegia. A més, «per aquest torneig de la selecció sènior ens trobem que el quart dia no tenim pista, estem acabant de gestionar-ho i potser serà sense marcador».

«Aquesta és la nostra realitat», assegurava Tomàs. D’altra banda, va manifestar que el problema principal no és que no hi hagi pista sinó que la prioritat la té una empresa privada: «Si no tinc pista perquè juga una altra selecció sigui de rugbi o d’hoquei, doncs ho entenc perquè són com nosaltres; Però si m’he de buscar la vida perquè qui entrena és el Campus Nike que és una empresa privada...». Així doncs, caldrà veure com se soluciona el problema de les pistes i els detalls del torneig que es disputarà a Andorra amb seleccions internacionals.