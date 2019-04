Garjola i multa per l’extreballadora que va defraudar 13.550 euros a Cooperativa

L’exempleada de Cooperativa Interurbana Andorra que entre els anys 2017 i 2019 va aprofitar la manca de control en la línia internacional de bus que uneix el Principat i Portugal per apropiar-se indegudament de, com a mínim, 13.550 euros, va ser condemnada ahir per Corts a 15 mesos de presó condicional i a indemnitzar la companyia amb la quantitat defraudada. La dona, però, està declarada en rebel·lia processal, ja que, quan l’empresa va detectar les irregularitats, va dimitir i va marxar al seu país d’origen, Portugal.



Cooperativa va detectar diversos forats econòmics i va encarregar una auditoria financera externa, la qual va xifrar-los en 170.000 euros. A la vegada, va constar «una falta de control en els procediments administratius» del negoci, que fa una dècada venia els bitllets únicament a través d’una finestreta o del xofer. L’extreballadora era qui venia els bitllets darrere del taulell i, a més, era la responsable de fer les liquidacions diàries dels ingressos de les vendes i, posteriorment, d’ingressar les quanties al banc. La dona, segons els fets provats durant el judici, va manipular els comptes de diferents maneres per quedar-se amb els 13.550 euros, que va ingressar de mica en mica en tres comptes bancaris personals.