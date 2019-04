Desestimat el recurs per investigar la construcció del CTR

El Tribunal Constitucional no ha acceptat el recurs d’empara presentat per l’Apapma contra la decisió de la Batllia i de Corts d’arxivar la demanda i la querella interposades per l’associació ecologista en les quals sol·licitava l’obertura d’una investigació per esclarir unes possibles irregularitats en la construcció del Centre de Tractament de Residus (CTR) de la Comella. El president de l’entitat, Carles Iriarte, va anunciar ahir que apel·laran l’aute dictat per l’alt tribunal i va assegurar que «en les diferents instàncies de la justícia hi ha la voluntat d’arxivar les causes que hem presentat». En aquest sentit, insisteix que s’està vulnerant el dret a la jurisdicció.



Les accions judicials van començar arran de l’informe d’una auditoria financera feta per Govern el 2010 que confirmava que va haver-hi un sobrecost de més de 22 milions d’euros en la construcció del CTR. «Només volem fer net i que s’esclareixi si van existir anomalies, ja que hi ha dos milions d’euros injustificats i no s’ha aportat cap factura», reitera Iriarte, que considera que hi podria haver hagut diversos delictes com prevaricació, tràfic d'influències i falsedat documental.

Arxivament per prescripció

Tant la Batllia com Corts van dictar el sobreseïment i l’arxivament les causes argumentant que, si s’haguessin produït anomalies, ja haurien prescrit. «Per saber si ho han fet o no, primer cal investigar els fets. Només demanem això. Després ja es veurà si s’han de demanar responsabilitats», detallar l’activista.