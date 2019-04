L’operador turístic Neilson es replanteja Alguaire

L’operador turístic Neilson, que des de fa uns anys porta esquiadors provinents del Regne Unit a les pistes d’esquí dels Pirineus –i en la seva gran majoria cap a Andorra– mitjançant vols directes fins a l’aeroport de Lleida-Alguaire, està plantejant alternatives de cara a la pròxima temporada d’hivern i ha iniciat converses amb la infraestructura de Tolosa. El contracte amb la instal·lació lleidatana està a punt d’expirar i s’està negociant la seva renovació. El responsable de Neilson a Andorra, Iain Archer, va assegurar ahir a l’ANA que estan satisfets amb Alguaire però que la meteorologia, concretament la boira, provoca que massa sovint s’hagin de desviar els vols fins a l’aeroport de Reus. «Això incrementa els costos de les aerolínies, el transport i requereix un important pla de contingència», va precisar.



Amb tot, Archer va remarcar que, pel que fa a la infraestructura aeroportuària francesa, també hi ha problemes amb la meteorologia, en aquest cas la neu, que obliga a tancar algunes jornades hivernals la carretera que porta fins a Andorra. «Tots dos [Alguaire i Tolosa] tenen diferents productes a oferir, però a la vegada cal considerar el seu impacte meteorològic», va manifestar.

El responsable de Neilson a Andorra va indicar que tenen diverses opcions sobre la taula i que és normal considerar-les totes ara que s’ha de renegociar el contracte amb Alguaire.

14 vols a Alguaire

Neilson, han operat 18 dies aquesta temporada a Alguaire, dels quals quatre han acabat amb un aterratge a Reus pels problemes amb la boira –23 i 30 de desembre, i 6 i 13 de gener–. Uns canvis que van suposar «un impacte mínim» per als clients. Respecte a la possibilitat de passar a operar a Reus, Archer va explicar que l’aeroport tarragoní «està sota pressió a l’hivern per demanar operar-hi amb poques hores de preavís». En aquest sentit, va detallar que d’acord amb AENA i Aeroports de Catalunya, la decisió de canviar Reus per Alguaire es prenia el dia abans.