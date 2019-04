Les detencions s’enfilen un 41% les 15 primeres setmanes de l’any

Hi ha vegades que les xifres parlen per si soles i aquest fet s’ha produït: la Policia ha efectuat un 40% més de detencions durant les 15 primeres setmanes de l’any que el mateix període del 2018. El substancial augment té dos causants: els arrestos per delictes contra la salut pública i contra la seguretat del trànsit. En altres paraules, el servei de l’ordre ha detingut 100 persones implicades en casos de drogues vers les 50 dels primers 105 dies del 2018 i 314 conductors ebris o sota els efectes de les drogues respecte als 220 de la mateixa forquilla de dates de l’any anterior, el que suposa una accentuació del 80,2%. En total, els agents han arrestat 357 persones aquestes 15 setmanes, 104 més que l’any passat, segons l’anàlisi dels balanços setmanals publicats. Encara que les xifres siguin omnipresents, darrere hi ha una explicació i aquesta no rau en cap canvi de política ni en cap increment de les mesures policials. «El principal objectiu és dissuadir a la ciutadania que cometi qualsevol delicte i això implica incrementar els controls. Malauradament, i fins que no hi hagi més conscienciació, això comporta més detencions», indiquen fonts de la Policia.

El turisme està vinculat amb les detencions per atemptar contra la salut pública

El servei de l’ordre preveu mantenir la tendència a l’alça, però no creu que les estadístiques a finals d’any siguin tan accentuades com les aconseguides aquestes 15 primeres setmanes de l’any, ja que l’increment d’arrestos de conductors sota els efectes de l’alcohol l’atribueix al «període àlgid del turisme». És a dir, al Nadal i a la temporada de neu. D’aquesta manera, creuen que les estadístiques s’estabilitzaran.

L’augment de les persones que han passat per les dependències policials i posteriorment a disposició judicial per cometre alguna infracció penal no mostra cap canvi de patró en els comportaments il·lícits. El 87,95% de les persones arrestades són homes, una dècima més que el 2018. El delicte més comú és contra la seguretat del trànsit, que acumula el 43,4% de les detencions, seguit dels que atempten contra la salut pública (35,7%) i altres tipus d’infraccions (27,4%).

Perfil del conductor ebri

El retrat robot del conductor ebri és un home, andorrà, de 33 anys i amb una taxa mitjana d’1,39 g/l

El procesament de les dades publicades per la Policia del delicte més comú permet crear el perfil robot del conductor ebri enxampat al Principat: és home (84,5% dels casos), de nacionalitat andorrana (86,45%) –i per tant no guarda una relació directa amb el turisme–, que condueix de matinada (58%) i de 33 anys, dos més que l’any anterior. La taxa mitjana d’alcoholèmia positiva dels conductors del 2019 és la mateixa que l’any anterior: 1,39 grams d’alcohol per litre de sang. La majoria de controls d’alcohol i drogues a la xarxa viària són rutinaris i de lluny els segueixen els tests efectuats arran d’accidents –amb ferits i danys materials– i per infraccions del Codi de circulació.

El turisme, en canvi, sí que té un vincle amb els arrestats per delictes contra la salut pública. De les 100 persones controlades, 55 eren no residents i 36 de les quals van ser enxampades quan intentaven accedir al país per la frontera del riu Runer, fos en un turisme o en un autobús d’una línia regular.

Cauen els arrestos per violència

Les detencions per agressions en l’àmbit domèstic són les úniques que s’han reduït aquest any. La Policia ha controlat 21 persones vers les 28 de l’any passat. Si s’extreuen els arrestos per casos de violència de gènere, aquests també minven: els agents han detingut 11 homes per agredir les seves parelles o exparelles els 105 primers dies de l’any respecte als 18 de la mateixa forquilla de dates del 2018.

El servei de l’ordre rebutja que aquestes xifres es tradueixin en una disminució d’aquesta xacra. Al contrari, ressalta, com ja ha fet en reiterades ocasions, la política que duu a terme al Departament Afers Socials i, en concret, el Servei d’atenció a les víctimes, «que és molt forta a l’hora d’incidir en què cal denunciar abans d’arribar a casos més greus, com són les agressions i les detencions», indiquen fonts del cos.