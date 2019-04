Pirinnowa’tt endega jornades de capacitació d’energies

El programa Pirinnowa’tt per a la transició energètica al Pirineu va presentar la seva oferta de capacitacions gratuïtes per als mesos de maig i juny d’enguany. L’objectiu de la iniciativa és dotar els alumnes de les eines i els coneixements necessaris per treballar en les instal·lacions i els serveis de les energies netes i renovables, per a les quals aposten decididament de cara al futur les institucions públiques del territori.



Els destinataris d’aquests cursos poder ser, d’una banda, les persones en situació d’atur i, de l’altra, els professionals del sector que desitgin reciclar els seus coneixements. A més de la formació teòrica, hi haurà també la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses.

Les formacions

Els cursos es desenvoluparan al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), a la tercera planta de l’edifici de les Monges de la Seu d’Urgell. La primera de les formacions serà sobre instal·lacions de biomassa i tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 de maig de 09.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores. La capacitació sobre instal·lacions solars fotovoltaiques està programada per a la setmana del 20 al 24 de maig en horari de 09.00 a 14.00 hores. La formació sobre instal·lacions solars tèrmiques es desenvoluparà del 27 al 31 de maig, els matins de 09.00 a 14.00 hores. El curs de domòtica tindrà lloc del 3 al 7 de juny també en horari de matí. Finalment, la capacitació en geotèrmia i aerotèrmia s’ha previst per a la setmana del 17 al 21 de juny als matins.



Les inscripcions, que són gratuïteso s’han de formalitzar al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per telèfon o a través del correu electrònic, informa Ràdio Seu.