Les sol·licituds de nacionalitat andorrana cauen un 14% al 2018

La tendència negativa de sol·licituds de nacionalitat andorrana va agreujar-se durant l’any 2018 i tant sols 889 persones, la xifra més baixa des del 1996, van demanar obtenir el passaport del Principat, segons l’informe que va publicar dijous el Departament d’Estadística del Govern. Així doncs, aquestes dades representen un descens del 14% respecte al 2017 i una variació negativa del 53,9% en comparació a fa deu anys.

Per entendre aquest fet cal tenir en compte el descens dels naixements pel que fa als andorrans d’origen i l’augment de la població estrangera que fa més de vint anys que resideix al país però que no s’ha traduït en sol·licituds d’adquisició. En relació amb aquesta última qüestió, cal destacar que en la darrera publicació del CRES un 23%dels enquestats no andorrans, a la pregunta de per què no havien demanat el passaport, van respondre que havien desestimat aquesta possibilitat per no perdre la nacionalitat d’origen.

El descens dels naixements d’andorrans d’origen i l’augment de població estrangera són algunes de les causes

Del total de sol·licituds, 557 van ser atorgades amb plenitud de drets (62,7%) i 332 van ser resoltes amb el reconeixement del dret d’adquisició de la nacionalitat a títol provisional (37,3%) en espera que la persona interessada, en el termini legalment establert, acredités la pèrdua de la o les nacionalitats d’origen. Així mateix, de les 557 persones que van obtenir la nacionalitat amb plenitud de drets polítics, 346 la van adquirir per origen, cosa que representa el 62,1% del total, i 211 per altres motius d’adquisició, la qual cosa significa que van haver de renunciar a la seva nacionalitat anterior. Seguint la normativa europea en matèria d’estadístiques de migració i protecció internacional, de les 211 adquisicions de nacionalitat el 76,3% van obtenir-se per l’opció de residència i el 19,4% per matrimoni.

Creixement de la població

A data del 31 de març del 2019, la població resident al Principat d’Andorra va ascendir a 76.616 persones, el que suposa un augment del +1,9% respecte al mateix període de l’any passat (+1.415 persones). Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies de La Massana (+282 residents, +2,9%), Sant Julià de Lòria (+244 residents, +2,7%) i Encamp (+217 residents, +1,9%). Les parròquies que menys han crescut han estat Ordino (+129 residents, +2,7%), Canillo (+174 residents) i Escaldes-Engordany (+184 residents, +1,3%).

Per nacionalitats, l’increment anual mesurat el mes de març es concentra en el col·lectiu de nacionalitat andorrana amb un total de +505 persones (+1,4%), seguit dels residents d’altres nacionalitats amb +451 persones (+6,4%), les persones amb nacionalitat espanyola amb +374 persones (+2,0%) i nacionalitat francesa amb +94 persones (+2,9%). En canvi, la població amb nacionalitat portuguesa disminueix en 9 persones (-0,1%) respecte fa un any.