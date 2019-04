El bloc quirúrgic de l’hospital es renovarà a partir del mes de maig

A partir d’aquest mes de maig l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell estarà d’obres i els treballs afectaran la planta -2 del centre hospitalari, on hi ha el bloc quirúrgic, que serà renovat de manera integral per millorar-ne els circuits de seguretat i adaptar-se als estàndards internacionals. Les obres són delicades tenint en compte que s’efectuaran a la zona de quiròfans, tot i que des de l’hospital van confirmar que se seguirà operant i que es treballarà de manera que afecti «el mínim» a l’usuari. La idea prevista consisteix en treballar per fases, de manera que sempre hi haurà quiròfans oberts, com va explicar l’ANA.

Els treballs estan adjudicats per un import de 250.208 euros i tenen un termini d’execució de quatre mesos. Les obres acabaran, per tant, i si tot va sota el previst, al setembre. A més, cal tenir en compte que a l’estiu baixa el volum de pacients. Mentre durin els treballs, segons va informar l’hospital, es reorganitzaran instal·lacions, serveis i treballadors cap a d’altres ubicacions del centre. A data d’avui ja s’estan fent reunions explicatives amb el personal per començar a preparar tots els canvis puntuals i minimitzar les possibles incidències.

Durant aquests quatre mesos s’enderrocaran part dels espais existents, es traslladaran elements actuals a una nova ubicació, es canviaran les circulacions de la manera com funcionen en l’actualitat, es modificarà el sistema de regulació i d’extracció d’aire i es crearan noves dependències, com un vestidor per al personal. També es faran millores als sistemes de control i domòtica dels quiròfans. El projecte va ser redactat amb la conformitat del SAAS i els treballs estan avaluats i conformats per l’empresa de bioseguretat, Segla Qualitat.