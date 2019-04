Un ambient de final

Un duel amb aires de final. Així es podria qualificar l’enfrontament que es viurà demà a les 19.30 al Poliesportiu d’Andorra contra el Tecnyconta Saragossa. L’equip aragonès és un rival directe en la lluita pel play-off i últimament s’ha reforçat amb un vell conegut de l’ACB, Latavious Williams.

El pivot estatunidenc va arribar a un acord per reforçar l’equip fins a final de temporada i arriba per apuntalar el joc interior de l’equip després de la baixa de Fran Vázquez, aquesta serà la seva cinquena experiència a la Lliga Endesa. El jugador, que ve del KK Igokea bosni, té una mitjana d’11,9 punts, 4 rebots i un 12 de valoració en 18 minuts. A més, va militar a quips com el Joventut, el Sevilla, el Bilbao i el València.

Així doncs, el Saragossa comptarà amb un reforç de cara al duel contra un MoraBanc Andorra a qui només li val la victòria per tal de poder mantenir vives les opcions de play-off. A set jornades per acabar la lliga regular, els tricolors s’enfrontaran als aragonesos després de perdre contra el Baskònia de dos punts i de fer-ho contra el València per un punt. Dues derrotes ajustades que han provocat que els d’Ibon Navarro descendeixin dues posicions a la taula i que es vegin en una situació delicada de cara al partit de demà.

Així doncs, esperem que el MoraBanc no baixi la intensitat en el tercer quart, fet que últimament es dona sovint, i no s’arribi a un final d’infart on tot depengui d’un parell de punts, ja que, malgrat que a l’EuroCup no van funcionar malament, últimament acaben en derrota. D’altra banda, cal tenir en compte que a les files tricolors es reincorporarà Dylan Ennis que no va viatjar a Vitòria perquè la seva dona estava a punt de donar a llum. De fet, Amiyah Rose Ennis va néixer diumenge passat.

Les dades de l’enfrontament

En la primera volta, el conjunt local es va escapar al tercer quart (12-23) i va aconseguir un triomf important on va destacar Shurna, amb 16 punts i 7 rebots. En el duel de demà es trobaran tres dels cinc millors recuperadors de la competició: Bo McCalebb (3r), Rafa Luz (4t) i Andrew Albicy (5è). Quant a l’atac, demà a la pista hi haurà dos jugadors que estan al Top 10 dels anotadors de la Lliga Endesa: Stan Okoye (3r) i Dylan Ennis (8è). A més, serà el partit número número 100 a l’ACB de Jerome Jordan.

Nou soci d'honor

Àlex Giribet serà distingit diumenge com a soci d’honor del club. «No és fàcil saber quants anys porta vinculat l’Àlex al club però seran prop de 30. El seu suport al Bàsquet Club Andorra i la seva constància dia a dia el fan ser molt estimat per les persones que han passat per la base o pel primer equip», va constatar el MoraBanc Andorra a través d’un comunicat. Així mateix, el president Gorka Aixàs va exposar que «no se’ns acut algú que pugui cosir totes les èpoques del club millor que l’Àlex». I va afegir que «es tracta d’algú molt estimat que representa l’amor al club a través dels anys com ningú». «Ha estat una decisió fàcil i serà molt emotiu poder fer-lo soci d’honor aquest diumenge», concloïa.

Integrant habitual dels equips dels Special Olympics, l’Àlex és llegenda pel seu llançament de tres punts que, precisament, li va atorgar la medalla d’or en els darrers jocs celebrats entre Andorra la Vella i la Seu d’Urgell. «L’Àlex ha guanyat més d’un professional en concursos de triples» assegura el coordinador de la base Jaume Tomàs. Les darreres temporades l’equip amb què ha estat més a prop, fins i tot, participant dels entrenaments és el sènior B de lliga EBA. «Se li ha d’agrair el suport i l’amor al club» manifestava el capità Oriol Fernàndez.

El MoraBanc Andorra ha nomenat socis d’honor els darrers anys al restaurador Denis Garcia, a les aficionades Paquita Martínez i Encarna López, al triatleta Eloi Garcia i a Mossèn Ramon de Canillo. També han rebut aquesta distinció Albert Llovera, Toni Bernadó, Mireia Gutiérrez o Mònica Ramírez entre d’altres.