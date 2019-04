L’FC Andorra i els Special Olympics uneixen forces

L’FC Andorra va estar representat per esportistes seleccionats a través dels Special Olympics del país en el torneig MIC Integra que es va celebrar ahir a Vidreres (Girona). La trobada formava part del consolidat torneig MIC que any rere any reuneix a gran quantitat d’equips del futbol base internacional.

En aquesta línia, Gerard Piqué, Fundador i President de Kosmos, que és a més un dels padrins del programa MIC Integra va afirmar que «volem que la societat andorrana sigui partícip de l’FC Andorra, i aquesta mena d’iniciatives formen part del projecte i valors globals que volem construir com a club. És un honor que esportistes andorrans d’Special Olympics Andorra ens representin i fomentin amb aquest acte valors com la inclusió i la diversitat».

MIC Integra va néixer amb la voluntat d’integrar en la competició jugadors amb discapacitat intel·lectual per tal que també gaudeixin de l’ambient esportiu i valors que es viuen i transmeten en ell.