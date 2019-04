El VPC no es conforma amb l’ascens i vol el Bouclier

El VPC no es conforma amb l’ascens i demà a les 15.00 hores té l’oportunitat d’emportar-se el Bouclier a Cugnaux. El quinze andorrà disputarà la final de la fase d’ascens a la divisió d’honor d’Occitània contra el Vinassar. En aquest sentit, l’entrenador Jonathan Garcia va apuntar que «l’equip està molt il·lusionat amb aquesta fita. Sí que és veritat que potser l’objectiu més important era l’ascens i ja està aconseguit, però guanyar un títol és un gran què i seria posar la cirereta al pastís en una temporada molt bona».

D’altra banda va explicar que «tan bon punt es va acabar el partit, que ja estàvem a la final i havíem ascendit; l’equip es va conjurar en aquell moment per anar a totes i intentar guanyar la final. Tenim a l’abast un títol important per a nosaltres i evidentment volem guanyar aquest tros de fusta que és el Bouclier i portar-lo cap a Andorra».

Quant al duel, va exposar que «en una final hi ha moltes coses sobre a taula, no només a nivell esportiu, perquè s’han de gestionar nervis. Espero que entrem al partit millor del que ho vam fer a la semifinal, on crec que vam pecar d’excés de nervis. Espero que hàgim après la lliçó». Així mateix, va valorar que «el rival és un equip molt jove que dona molta velocitat al joc. És un conjunt similar al nostre i crec que serà un partit bastant maco pels aficionats que es desplacin al partit».

Pel que fa a l’estat dels jugadors, va destacar que «Estem pendents de dos jugadors que estan tocats i que ja no van poder disputar l’últim partit: Agustín González i Tiago Macedo. Farem proves perquè ahir l’Agustín va començar a córrer però el Tiago estava una mica més just. Acabarem de decidir-ho amb l’equip mèdic. D’altra banda, Beqa Mtchedlidze té unes molèsties a la cama des de l’últim partit i no sabem si podrem comptar amb ell».