Objectiu: fer ballar tot el poble

«L’Esbart Sant Romà necessitava una peça de caire participatiu per ballar a la Festa del Poble i que perduri en el temps fins a esdevenir popular i tradicional», va reivindicar la directora de la formació, Maribela Moreno, tot lamentant la falta d’una peça d’aquestes característiques com sí que tenen l’Esbart Santa Anna, l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella o l’Esbart Laurèdia. «Encamp té la tradició del Ball de l’Óssa, però mai ha comptat amb una dansa destinada a la festa major», va posar de relleu Moreno.

Tot i ser una particularitat, la peça incorpora lletra i parla de la vida dels encampadans

De fet, la idea de crear aquesta peça va sorgir sobretot de les seves ganes que l’Esbart Sant Romà compti també amb una dansa d’aquestes característiques. Per dur-la a terme, va recórrer a la col·laboració de l’escriptor encampadà Josep Dallerès i del músic andorrà Lluís Cartes. «Amb ell ja hem fet diverses peces i treballem molt còmodament», va indicar Moreno. I, malgrat no ser massa habitual en les danses tradicionals, en aquesta va decidir introduir-hi lletra, per això va acudir a l’escriptor encampadà, que els ha ajudat a escriure diverses estrofes dedicades a la vida del poble. «Pot avançar-ne algun vers? Bé, volem que sigui una sorpresa, però puc dir que la tornada és Encamp de festa, Encamp de gresca», va revelar la directora de l’Esbart. Segons va detallar ella mateixa, ara ja van per la tercera maqueta de la peça i esperen tenir la definitiva a finals de mes. «L’objectiu és estrenar-la el 22 de juny, coincidint amb la Festa del Poble d’Encamp», va assegurar Moreno.

Nou estil

La peça s’anomena Encamp de gresca i, tal com va reconèixer la directora de la formació, «se surt una mica de la línia de l’Esbart Sant Romà, ja que l’objectiu era que pogués ballar-la tot el poble». Precisament, s’inspira en els balls tradicionals dels anys 60 i 70. «No he volgut anar més enrere, però volia recuperar els balls de tarda i de nit que jo veia a les places quan era petita», va confessar Moreno. De fet, el vestuari que utilitzaran també és específic de l’època. La directora de la formació va voler destacar que la dansa no s’assembla a cap altra del repertori dels esbarts de la resta de parròquies, però sí que va admetre que hi ha dos elements en comú: «és una dansa participativa i es balla per la Festa del Poble». De fet, «l’objectiu és associar-la a un dia concret com aquesta festa major», però això no significa que la formació no pugui mostrar-la en d’altres esdeveniments.

De moment, des de l’Esbart Sant Romà no han volgut desvetllar massa més detalls sobre Encamp de gresca. Tot i així, Moreno va explicar que després d’anunciar la creació d’aquesta peça ja han començat a rebre un munt de felicitacions. Ara per ara, falta acabar de polir la lletra i la música, així com la coreografia que fa dies que el cos de dansa de la formació està assajant. «Però ja està gairebé enllestida», va assegurar Moreno tota il·lusionada i amb ganes que el temps corri per plantar-nos al 22 de juny, el dia de la Festa del Poble d’Encamp.