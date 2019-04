Els quatre aspirants andorrans al ‘Youth Saxophone’ són guardonats

La resta de guardonats són Magdalena Maia, segon premi de la categoria B; Volodymyr Panasuk, Cyril Morin i Oriol Quintana en qualitat de primer, segon i tercer premi de la categoria C; i Adèle Pham-Minh, Evgenii Chekasov i Oskar Rzazewski, com a guanyadors de la categoria D.

Els andorrans Pere González de Alaiza (10 anys) i Inés Foubert Fité (11 anys) han aconseguit els primers llocs de les categories A i B del Youth Saxophone, que es va desenvolupar ahir al Centre Cultural de la Llacuna amb la participació d’un total de 21 aspirants procedents de deu països diferents. Les també andorranes Jana Escabias (10 anys) i Anna Armengol (11 any) van endur-se el segon i tercer premi de les categories A i B, respectivament. Tots quatre era la segona vegada que es presentaven al concurs.

Per El Periòdic

