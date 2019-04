Els germans Casal, a la MT Awa Skyrace al Japó

Els germans Casal inauguren un nou curs demà amb l’MT Awa SkyRace, una prova de 31 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell acumulat que se celebra a Sanjo (Japó). Tot seguit, Òscar Casal viatjarà a Yading, Xina, per disputar la segona cursa del calendari, el 4 de maig, amb un recorregut de 32 quilòmetres i 2.354 metres de desnivell. En aquesta prova no hi participarà Marc Casal que encara arrossega problemes al peu, a causa d’una artritis, que és resultat de la lesió que va patir l’any passat entrenant per l’SkyRace Comapedrosa i que encara se’n ressent.

En aquest context, Òscar Casal va explicar que «l’objectiu és intentar fer-ho el millor possible», encara que «no em marco una posició perquè aquest any s’han agrupat les dues categories, l’Sky i l’Ultra, i és una mica incògnita el que ens sortirà, el que vull és ser competitiu i passar-m’ho el millor possible». Sobre la segona carrera, creu que «és molta pressió pensar que he de tornar a guanyar» i que «és innecessari».