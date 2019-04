El raonador alerta d’entrebancs en les mesures urgents d’habitatge

El raonador del ciutadà, Marc Vila, segueix treballant en la investigació d’ofici sobre l’habitatge i, tal com va avançar en declaracions a aquest rotatiu, des de fa aproximadament un mes i mig ha començat a rebre consultes sobre l’aplicació de les mesures urgents que el Govern va aprovar el passat 17 de gener en matèria d’habitatge i que justament van entrar en vigor el 20 de març. «Hi ha gent que s’està trobant que el propietari li passa alguna factura que té pendent des de fa temps», va explicar Vila tot recordant que la llei aprovada incorpora una disposició addicional on especifica que no pots acollir-t’hi si no has complert amb totes les obligacions com a llogater, sigui el pagament del lloguer mensual, de les factures de llum o gasoil, per exemple.

Segons va indicar el raonador, diversos llogaters s’han vist sorpresos per aquesta situació, però no es tracta de la primera vegada que alguns propietaris intenten sortir-se amb la seva, com Vila ja ha anat denunciant en reiterades ocasions. De fet, l’any passat, davant la falta d’una regulació clara i restrictiva sobre el mercat de lloguer, ja van començar a abusar de l’increment en els preus de les mensualitats i, posteriorment, quan el Govern va anunciar que impulsaria mesures provisionals per frenar els augments desorbitats, els arrendadors van continuar amb aquesta pràctica fins al dia abans que entrés en vigor la nova legislació.

Vulnerabilitat

L’aparició de factures imprevistes representa una despesa extraordinària per als llogaters amb dificultats

Aquesta vegada el problema no ha agafat desprevingut el raonador, ja que havia estat seguint el desenvolupament de les mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges. Més enllà d’assimilar com els propietaris havien d’aplicar la renovació dels contractes que expiren aquest any o que ja es renoven tàcitament –en aquest cas, estan obligats a prorrogar-los un any i a augmentar-los com a màxim en base a l’IPC–, Vila també va preocupar-se de conèixer totes les condicions necessàries per acollir-se a la llei. De tota manera, ara està estudiant amb profunditat les factures que li han arribat per tal de treure l’entrellat d’aquests nous casos. «Aquests pagaments endarrerits estan apareixent del no-res i cal esbrinar si estan justificats», va manifestar. I malgrat que els llogaters poden seguir acollint-se a la normativa si liquiden aquests rebuts, el raonador ja va alertar del risc que representa per a aquells que tenen dificultats per arribar a finals de mes i, per tant, que són més vulnerables. «Hem de tenir en compte que són despeses imprevistes i extraordinàries», va lamentar Vila.

Problema latent

Si bé l’AGIA fa unes setmanes apuntava que el mercat del lloguer comença a rebre menys pressió, Vila va assegurar que la situació «no s’ha tranquil·litzat» i que segueix havent-hi «certa inquietud entre la ciutadania». De fet, els dubtes i queixes sobre els lloguers segueixen sent el motiu de la majoria de consultes que arriben al seu despatx i, per això, encara no es decideix a tancar el seu informe en matèria d’habitatge. Tal com ja havia indicat anteriorment, el seu objectiu és recopilar el màxim d’informació sobre els problemes d’accés a l’habitatge i, com ha remarcat reiteradament, té la intenció de lliurar-lo al proper Govern perquè prengui consciència de la gravetat de la situació i actuï en conseqüència.