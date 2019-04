Neix l’AFNA, l’associació de famílies nombroses del país

En qüestió de dies la primera associació de famílies nombroses d’Andorra veurà la llum i es constituirà de manera oficial sota les sigles d’AFNA. Així ho va reconèixer la seva vicepresidenta Gema Dolz a aquest rotatiu després que l’agrupació hagi presentat davant de notari els seus futurs estatuts. «Confiem que aquesta setmana, o la següent com a màxim, ens donin el vistiplau i pugui estar ja tot enllestit» precisa Dolz.

La raó de ser d’aquesta associació ve motivada per la «falta de concreció» del decret que va publicar el Govern al juny del 2014, on reconeixia les diferents modalitats de famílies nombroses en una targeta. «Va haver-hi molt bona intenció però allò no es traduïa en cap tipus d’avantatge» comenta Dolz, qui també es queixa que «no hi ha uniformitat de criteris» respecte als beneficis de ser una família nombrosa en els diferents comuns.

En aquest sentit, per a la vicepresidenta, una de les qüestions clau radica en «la falta de consciència social» vers a les famílies nombroses a Andorra. «Som davant d’un hivern demogràfic, és a dir, una piràmide generacional que està completament invertida en la qual moren més persones de les que neixen. I perquè la població es pugui renovar caldria 2,1 fills per parella. I això no s’està donant i és un problema que no s’estan posant prou mesures concretes. El dia de demà això es tradueix en un problema de pensions perquè treballarà menys gent de la que en realitat necessita cobrar les pensions. S’han de fer polítiques socials no únicament a quatre anys vista que és el que dura un mandat», va sentenciar Dolz, qui també és mare de cinc fills.

En relació amb el concepte de manca de consciència social, Dolz posa com a exemple el que succeeix a territoris veïns. «A Espanya al transport públic tens descomptes i la renovació de tràmits administratius és gratuïta. A les entitats privades també pots gaudir de descomptes. Recordo que quan va néixer la tercera filla vam haver de comprar un cotxe més gran i l’impost de circulació és un 50% més barat. A més, segons les marques també t’apliquen una reducció per ser família nombrosa».

Precisament fa tres setmanes una comitiva de l’AFNA és va reunir amb FANOC —els seus homòlegs a Catalunya— per demanar consell a l’hora de constituir el col·lectiu i els van convidar a establir un conveni entre associacions. «El nostre carnet de família nombrosa tenint en compte que som a un Coprincipat hauria de ser igual de vàlid a Espanya que a França. I a la inversa, hauríem de poder gaudir dels mateixos beneficis» opina Dolz. De fet, la intenció d’AFNA també és passar a formar part de l’associació de famílies nombroses a Europa «per poder influir en les polítiques socials que s’apliquen» al vell continent. De moment ja els han donat la benvinguda i podran tenir veu en les cimeres anuals que s’organitzen, però per tenir vot hauran d’esperar dos anys, ja que és un dels requisits de rodatge que demanen a l’organisme europeu.

Amb qui també es van reunir, fa dues setmanes, va ser amb DA i L’A en la sèrie de trobades que van realitzar ambdós partits en campanya electoral. «Van reconèixer que el treball no s’ha materialitzar en res concret i la conclusió de tots dos és que s’ha de seguir treballant» explica Dolz, que espera que un cop es conformi el nou Executiu puguin asseure’s a parlar.

Tenint en compte la diversa realitat que coexisteix dins d’AFNA, la vicepresidenta creu que primer s’hauria d’afrontar és tot allò que circumscriu al col·lectiu «i hem de multiplicar sempre», com són els tràmits administratius de Govern, ja sigui descomptes al bus escolar o en les renovacions dels passaports, entre d’altres. Un altre dels elements que Dolz incideix és la reserva de places d’aparcament per a famílies nombroses en grans establiments comercials. «Ningú dubta que un minusvàlid tingui una plaça preferent, però per què les famílies que anem amb cotxet i tenim diversos fills que encara no poden caminar no tenim també aquesta prioritat?» exposa Dolz.

L’àmbit d’actuació d’AFNA no es vol limitar a l’ens públic, sinó que també vol «trucar moltes portes d’empreses privades». «Si vaig a comprar la meva mitjana són 150 euros. O sigui, al supermercat que jo vaig l’interessa que vinguin les famílies nombroses perquè l’omplen molt més el carret de la compra. O el mateix a l’hora d’emplenar el dipòsit del cotxe. Si ofereix un plus les dues parts surten guanyant» manifesta la vicepresidenta.

Polítiques contra la discriminació

D’altra banda, Dolz posa el focus també en la discriminació contra les famílies nombroses, amb un especial greuge cap a les dones en l’àmbit laboral. «Estem habituats a escoltar comentaris pejoratius que segurament si fóssim un altre col·lectiu ja estaria posada una demanda a la Batllia». Per combatre l’estigma, Dolz és partidària de crear més lleis que protegeixin a les dones a l’hora d’accedir a la maternitat «sense cap tipus de penalització». O que, per exemple, «que pugui tenir un fill malalt i el pugui anar a buscar a l’escola perquè tinc una llei que m’empara».