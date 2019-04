El muntatge de la festa fallera afectarà el Parc Central

Montse Mínguez Candidata socialista al Congrés dels Diputats per Lleida

Així doncs, des d’aquest dilluns fins el dimecres 24 d’abril, l’accés a l’aparcament es podrà fer únicament pel carrer Pere d’Urg, ja que el de l’avinguda Tarragona estarà tancat i durant aquests tres dies la capacitat del pàrquing quedarà reduïda a la meitat. A partir del dijous 25 d’abril, quan comencin les tasques de muntatge de la gran falla feta expressament per a Andorra la Vella i que cremarà el diumenge 28 a la nit, l’equipament quedarà completament tancat als vehicles. El pàrquing del Parc Central recuperarà la seva capacitat el dimarts 30, un cop hagin finalitzat les tasques de desmuntatge de l’envelat.

La celebració dels actes de la Festa de les Falles de València que tindran lloc a Andorra la Vella el cap de setmana vinent afectarà durant uns dies la capacitat de l’aparcament del Parc Central. El muntatge de l’envelat que acollirà gran part dels actes populars de la festa, i que estarà situat en un lateral de l’aparcament, començarà el dimarts 23 d’abril a primera hora, per la qual cosa la meitat del pàrquing haurà de quedar lliure a partir d’avui.

Per El Periòdic

