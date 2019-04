Les caramelles d’Ordino reivindiquen la tradició

Montse Mínguez Candidata socialista al Congrés dels Diputats per Lleida

El neguit dels afectats no entén de ‘tempos’ polítics

Afegeix també que el que necessiten les tradicions és «el suport de la societat». L’espectacle va estendre’s per diversos carrers d’Ordino i es va cloure amb un dinar de germanor. La primera documentació existent que parla sobre caramelles, data de l’any 1776 a Barcelona, tot i que prèviament ja se n’havien fet al segle XVII.

Com és habitual cada Diumenge de Pasqua, la parròquia d’Ordino va fer escoltar, ahir, les seves caramelles a la plaça Major. Tot i que enguany el temps amenaçava amb pluges, finalment, a l’acte s’hi han aglutinat una quarantena de persones. Josep Puig, director de les caramelles ordinenques, va explicar que «es tracta d’una tradició, i el que nosaltres fem en el dia d’avui és precisament mantenir-les vives». Puig, celebra les caramelles des de l’any 2001, tot i estar plenament compromès en què aquest esdeveniment segueixi, assegura que «costa molt mantenir la tradició, ja que la gent marxa, i en ser una temporada festiva no trobem moltes persones que s’hi vulguin comprometre».

Per El Periòdic

