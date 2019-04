«La nostra arribada al FC Andorra és més que un projecte esportiu, és un projecte de país». Aquest és el mantra de Gerard Piqué, president i fundador de Kosmos Hòlding Group, i, des que es va fer amb el club tricolor, no para de demostrar-ho. En aquest sentit, divendres va néixer el Futbiot Andorra, un torneig per a escoles enfocat en l’educació dels valors a través del futbol que es va celebrar a Encamp. Van ser 300 els inscrits en aquest primer torneig. Els participants eren alumnes de 5è i 6è de primària (entre 10 i 12 anys) que provenien de 12 escoles andorranes. «És un orgull veure com neix aquest primer torneig gràcies a la implicació de la societat andorrana», afirmava el central blaugrana.

El torneig va ser organitzat per Biot Foundation, amb FC Andorra i Grandvalira com a principals patrocinadors. En aquesta línia, Piqué va destacar que «em va emocionar molt el projecte de Biot Foundation. Des del moment en què se’m va presentar, no vaig dubtar a donar el meu suport».El Futbiot és un dels projectes de la fundació, que té com a objectiu treballar els valors en els infants. A través del joc, es puntuen no només els gols sinó altres aspectes com el respecte, el joc net per sobre de la competitivitat, el treball en equip i la igualtat de gènere, demostrant que, en el futbol, els herois no són només jugadors, sinó també persones.

«Esperem que la col·laboració no quedi només en aquest dia i puguem seguir treballant junts en el futur», va assegurar Piqué. Així mateix, es va mostrar content amb el resultat de la jornada i la feina duta a terme. També la fundació per la seva part va remarcar l’orgull que una figura com Gerard Piqué hagi apostat pel seu projecte, i van mostrar la voluntat de seguir amb el vincle. Així doncs, aquesta és una mostra més que indica que l’arribada a l’FC Andorra per part del blaugrana ve acompanyada d’una implicació social i educativa a través del futbol.