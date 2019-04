El segon de la derrota

El dia de la marmota. Tenir un avantatge de més de 10 punts sobre el rival i acabar perdent d’un o dos. Aquesta és la dinàmica a la qual últimament ens té acostumats el MoraBanc Andorra. Però ahir semblava que tot anava ben encaminat, que s’havia après dels errors. Que es podia guanyar al Tecnyconta Saragossa, un rival directe en la lluita dels play-off i, malgrat que el partit es decidís en l’últim segon en una cistella polèmica, el problema rau en com es pot començar l’últim quart guanyant de 13 punts i perdre amb un triple a l’últim segon del partit. Aquesta és la pregunta amb què els aficionats van marxar a casa.

Començava el partit i els aragonesos eren els primers a avançar-se en el marcador fins que Andrew Albicy va anotar un triple per encetar la puntuació tricolor. Els d’Ibon Navarro estaven tancats en defensa, posaven les coses difícils al Tecnyconta Saragossa. Però, tot i això, no aconseguien superar la puntuació dels visitants. En els primers minuts de joc, el poc encert des de la línia de tres per part de Jelinek i de Vitali es pal·liava amb un bon rebot per part de Jordan que igualava el marcador i despertava l’equip. Jelinek anotava un dels seus tradicionals triples i Shurna feia un bon paper en el rebot defensiu i Luz també s’animava. El Tecnyconta es posava nerviós i perdia la pilota en arribar a la pintura. Una desconcentració que contrastava amb la determinació de Landing Sanè, que, després d’un temps mort i a cinc segons d’acabar el primer quart, aconseguia anotar un triple i signava el 22 a 14, la diferència més àmplia del que portaven de partit.

Arrencava el segon temps i Ennis, que s’estrena en la paternitat i per aquest mateix motiu no va jugar el darrer partit contra el Baskònia, sumava dos punts més en l’electrònic. Però, els 10 punts que ens separaven del rival s’esfumaven i en un minut i mig d’aquest segon quart la distància es reduïa a un punt (24 a 23) que obligava Navarro a aturar el temps, i la tragèdia.

Les paraules del tècnic tricolor causaven efecte, si més no en Sanè, que tot just reprendre el joc anotava un triple i capturava un rebot de Vitali que acabava passant per l’anella, després que li fessin una falta. 2+1 pel francès, que anotava sis punts en un moment i resolia la situació. Albicy continuava amb la ratxa des de la línia de tres i, més tard, fent una assistència a Diagne que acabava en esmaixada.

Ennis marxava sol en una jugada on acabava perdent la pilota però un gran rebot defensiu de Diagne generava una nova ocasió on, ara sí, Ennis anotava un triple que feia recuperar l’avantatge del principi del quart (39 a 29). El senegalès volia demostrar per què havia estat l’MVP de març i tornava a fer una esmaixada, seguida d’un altre triple d’Ennis. Upshaw se sumava a la ratxa de la línia de tres i s’arribava a la mitja part amb un 49 a 38 al marcador.

Retallant

A la represa, els locals continuaven fent una exhibició de bàsquet amb un alley oop d’Upshaw i un altre de Diagne. El públic embogia davant d’una gran versió del MoraBanc. Ennis i Albicy no tenien problemes per penetrar en la defensa aragonesa i anotar des de la pintura i una cistella de Moussa feia que l’equip assolís un avantatge de 17 punts (62 a 45).

Shurna feia un tap impressionant i tot seguit es creuava sol mig camp per anotar sense problemes. Però el Tecnyconta sabia la importància que té guanyar contra un rival directe en la lluita pels play-off, i aconseguien retallar set punts després de fer molta pressió, però un altre 2+1 de Sanè feia que se superés una altra vegada la barrera dels 10 punts de diferència abans de començar l’últim quart.

L’electrònic arrencava el compte enrere dels últims 10 minuts de joc i els tricolors tenien un avantatge de 13 punts. Però, de sobte, tota lògica es va perdre i, malgrat que es va saber mantenir una distància superior a sis punts fins als tres últims minuts, tot va canviar. Els triples d’Ennis i Jelinek salvaven alguna errada defensiva que feia que els aragonesos comencessin a retallar distàncies i els locals es posaven nerviosos. Tant que, en el seu afany per defensar, cometien alguna falta que era innecessària.

Sanè i Diagne arribaven a la quarta falta personal i, a base de tirs lliures el rival s’anava atansant. Faltava un minut i mig per acabar el partit. 95 a 89. Sis punts d’avantatge. Albicy dubtava en llançar i s’esgotava el temps de la jugada mentre que el Tecnyconta sí que l’aprofitava bé. 96 a 94. 15 segons pel final. Ens faltava encert en el tir lliure i Shurna cometia una falta innecessària que els feia quedar-se a un punt.

97 a 96. 11 segons, els més llargs del món, no només per la tensió sinó perquè el joc no parava d’aturar-se. Van fer falta a Ennis. Dos tirs lliures que suposaven l’oportunitat d’or de guanyar avantatge. Els dos fora. 1 segon pel final i ells anoten un triple. Polèmic perquè, malgrat entrar abans que soni el final del partit, hi ha dubte que el temps comenci a descomptar quan toca.