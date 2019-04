La diada de Sant Romà de les Bons acull un centenar de persones

Un any més, i com marca la tradició, per Dilluns de Pasqua els encampadans han celebrat l'aplec de Sant Romà de les Bons. L'església ha obert les seves portes per acollir una missa cap a les dotze del migdia i després la diada ha prosseguit amb la cantada de caramelles a càrrec del jovent de la parròquia. Un petit aperitiu obert a tot el públic assistent ha servit per cloure l'acte.



Malgrat que semblava que la tradició es podia veure amenaçada per la pluja, al final el temps ha respectat i la festa s'ha pogut celebrar amb total normalitat amb la presència de prop d'un centenar de persones. "És una de les diades on més gent ve a celebrar-la per això estem molt satisfets que la tradició continuï atraient els encampadans", ha expressat el cònsol major, Jordi Torres, que no s'ha volgut perdre la diada.



L'aplec serveix per donar el tret de sortida a la temporada de festes litúrgiques a Encamp. La següent celebració serà la de Sant Jaume del Cortals l'1 de maig, la seguirà la diada de Sant Romà de Vila el dilluns de Pentecosta i la commemoració a la Mare de Déu de l'Ecologia. Finalment, per acabar amb les celebracions religioses, es commemorarà la festivitat tradicional de la Mare de Déu de l'Oratori l'1 de setembre.