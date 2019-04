Dilluns de Pasqua amb més cues d’entrada que de sortida

Més enllà de les cues habituals, el Dilluns de Pasqua va transcórrer amb absoluta normalitat. A mig matí, es van registrar fins a 2,5 quilòmetres de cua a la frontera hispanoandorrana i més de 3 quilòmetres durant les primeres hores de la tarda a la frontera amb França. A partir de les 17.00 i fins les 22.00 hores el trànsit d’entrada al Principat va ser dens, ja que la majoria de residents andorrans van esperar fins a l’últim moment per tornar a casa. Des de l’àrea de Mobilitat, van assegurar que havia estat una Setmana Santa tranquil·la, sense incidències greus a les carreteres del país, i van pronosticar l’acompliment de les previsions d’un moviment de 64.000 vehicles.

Balanç de les estacions

Pel que fa a les estacions d’esquí i en comparació amb la Setmana Santa passada, Ordino Arcalís va informar que l’afluència de visitants havia estat un 10% inferior, si bé la facturació es va poder igualar. Fonts de l’estació ho van atribuir directament a les millores que s’han fet en restauració aquesta temporada, la posada en marxa del nou telecabina i a l’organització d’activitats paral·leles. Tanmateix es van congratular d’haver assolit un resultat «súper positiu» i van assegurar que les xifres obtingudes demostren que «l’esquiador d’Ordino Arcalís consumeix a l’estació». Enguany l’últim dia de Setmana Santa va coincidir també amb l’últim dia d’obertura de pistes –excepte a Ordino Arcalís que tancarà aquest diumenge– i com sempre Pal Arinsal va oferir un forfet de dia gratuït per celebrar la cloenda de la temporada. Fonts de l’estació van explicar que, a causa del mal temps, el dia havia estat tranquil, amb el registre d’uns 1.000 visitants. A més, van informar que el domini romandrà tancat des d’avui fins al 25 de maig, que tornarà a obrir portes per a la celebració de les diferents activitats d’estiu que s’organitzen.



L’estació massanenca també va publicar ahir el seu balanç de temporada, afirmant que s’havia aconseguit «augmentar la facturació amb una ocupació menor que la temporada anterior». En total, es van registrar 488.858 dies d’esquí, un augment de la facturació de l’1,5% i de la despesa mitjana per client de l’11%, respecte a l’hivern 2017-2018. De la mateixa manera, van destacar que l’aposta «més important» va ser el llançament del seu propi forfet Ski&Bike que en la seva edició ja s’ha consolidat amb 2.500 clients. Aquest forfet es podrà aprofitar durant 10 mesos a l’any i serà vàlid del 30 de novembre de 2019 fins al 12 d’octubre del 2020.



Temporada «per a valents»

Des de Vallnord van considerar que aquesta temporada havia estat «per a valents», ja que a causa de les poques nevades, la tasca de la neu de cultiu i màquines trepitjaneu va ser «vital» per poder garantir unes bones condicions de pistes. En un comunicat, van assegurar que «gràcies a l’esforç de tot l’equip, l’estació ha pogut obrir amb una mitjana del 93% de les pistes i les instal·lacions durant tota la temporada».



D’altra banda, des de Pal Arinsal també es va considerar que les inversions i millores efectuades per aquest hivern havien permès realitzar «una bona feina de manteniment de pistes i complir amb el calendari d’obertura i tancament de la temporada». Respecte a les activitats infantils i familiars i a la restauració, les van qualificar de «rècord», ja que per primera vegada l’estació va superar l’oferta de 6.000 sopars.



En total, aquesta temporada hi han treballat 650 persones i totes elles han participat a diferents formacions professionals.



Grandvalira també va tancar ahir i en els pròxims dies farà públic el seu balanç de temporada.