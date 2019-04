Detingut un home per conduir tot i haver-li retirat el carnet

La Policia va detenir la setmana passada a un home no resident de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia. Els fets van ocórrer diumenge passat al voltant de les vuit de la tarda quan el detingut es trobava conduint a la Massana malgrat que havia estat condemnat penalment a la retirada del carnet de conduir per un delicte contra la seguretat del trànsit.

En aquest sentit, el Cos de Policia va procedir a la detenció d’un total de 25 persones en la setmana compresa entre el 15 i el 21 d’abril. D’aquestes 25 detencions, 8 van ser per delictes contra la salut pública, 16 contra la seguretat del trànsit i una per altres tipus de delictes. També respecte a aquestes xifres, el cos d’ordre va detenir durant el cap de setmana a un total de 12 conductors que circulaven sota la influència de l’alcohol. D’entre tots ells, tres van ocasionar accidents amb diversos danys materials. La resta van ser interceptats durant el transcurs de campanyes de prevenció i parades habituals per infraccions del codi de circulació.

Un conductor va ser detingut per possessió d’1,3 grams de cocaïna i 8,4 grams d’haixix quan accedia al Principat

La policia va detenir també la matinada de diumenge a Andorra la Vella a un home resident de 20 anys per consumir cocaïna a la via pública. D’altra banda, la matinada de dissabte, dos homes van ser detinguts quan intentaven accedir al país amb 0,6 grams de cocaïna. També, el dimecres 17 d’abril, a la frontera del riu Runer, un home no resident de 36 anys va ser detingut per possessió d’1,3 grams de cocaïna i 8,4 grams d’haixix quan accedia al Principat en un turisme.