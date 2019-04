El frenesí de l’amor per la lectura

Per a molts és el dia més bonic de l’any. Per a altres, un tribut al llibre i la rosa. D’altres, el tenen remarcat a l’agenda per gaudir-lo, ni que sigui, durant uns minuts. Per als autors, succeeix el mateix. De fet, Sant Jordi és per als llibres i escriptors el que els Oscars són per a les pel·lícules i els actors i directors: els millors autors s’esperen a publicar les seves obres abans de la gran cita per així aterrar amb sorpresa i amb una munió de lectors amb ganes de lletres perquè els alcin com els més venuts de la Diada, que aquest any suma molts llibres d’autors andorrans i de la Seu d’Urgell, així com volums que tracten sobre el Principat i els Pirineus. La política, en especial la que tracta sobre el procés sobiranista català i Espanya, torna a tenir un forat important sobre els taulells de les parades. No obstant això, ha de lidiar amb novel·les i best-sellers de grans autors, biografies de famosos i tot el seguici que generen els influencers, youtubers i instagramers, que per aquestes dates es converteixen en escriptors efímers, però també en els més venuts. Els llibreters estan a l’expectativa de com aniran les vendes i atribueixen els dubtes a les vacances de Setmana Santa. Tot i això, asseguren estar «preparats» per afrontar la jornada.

Els llibreters tenen dubtes sobre les vendes perquè la Diada coincideix amb les vacances escolars de Setmana Santa

Tot apunta que els volums on Andorra és present, com la novel·la històrica Ossos i cendres (Limits), de Robert Pastor, Morir a cavall dels vents, de Jordi Corominas i Llorenç Planes que suposa la primera novel·la negra de l’Editorial Andorra, [I.Reals] (Pagès Editors), d’Albert Ginestà, seran els més venuts de la jornada. A més, la reedició de Boris I, rei d’Andorra (Proa), d’Antoni Morell, així com la del Manual digest de les Valls Neutres d’Andorra (Aloma Editors) seran un gran reclam per als lectors. Respecte la nova edició de l’obra centenària de Fiter i Rosell, la propietària de la llibreria La Puça, Anna Riberaygua, ressalta que «és molt important i és preciosa, val la pena comprar-la i guardar-la per al record».

‘Ossos i cendres’, ‘Morir a cavall dels vents’ i la reedició de ‘Boris I, rei d’Andorra’ postulen entre els favorits

Tampoc faltarà Memòries d’un Community Manager, de Gabriel Fernàndez, que explica les claus de la gestió de les xarxes socials, ni el recorregut en fotografies de les cases de pagesia de Natàlia Montané en Vides de muntanya o la poesia de l’exambaixador d’Espanya a Andorra Manuel Montobbio en Els estilistes d’Andorra. D’altra banda, Roser Porta i el fotògraf Tony Lara publiquen Andorra literària, rutes de novel·la (Editorial Andorra), un homenatge a la literatura andorrana que fa referència a la transformació que ha viscut Andorra al segle XX i a tots aquells que s’hi dediquen.

No tot són llibres i roses, tot i que l’essència d’ambós elements és vital en una jornada com la d’avui. L’artista visual Martín Blanco els ha plasmat a Llàgrimes de tinta, la làmina d’enguany d’Agòra Cultural per commemorar aquesta Diada.

Narrativa de ficció

La narrativa de ficció i no ficció, tant d’escriptors catalans, espanyols i internacionals, no passarà desapercebuda per als àvids lectors. Respecte a la de ficció, Antonio Muñoz Molina publica Tus pasos en la escalera (Seix Barral), una impactant novel·la de suspens psicològic. Toda la verdad de mis mentiras (Suma) pot servir per tastar un llibre diferent, ja que Elísabet Benavent aborda les contradiccions d’un grup d’amics que es veu obligat a mentir per a deixar de sentir.

Les edicions d’autoajuda i sobre una bona alimentació volen guanyar-li la partida als de política

També criden amb força les novel·les que atresoren guardons literaris, com és el cas de El fill de l’italià (Columna), de Rafel Nadal, premi Ramon Llull 2019 per plasmar en paraules quan la recerca de la identitat esdevé un viatge apassionant. O Juan del Val, que ha guanyat el premi Primavera 2019 amb Candela (Espasa), una crònica urbana en clau de tragicomèdia. Albert Espinosa torna a despertar totes les emocions amb Lo millor d’anar és tornar (Rosa dels Vents).

No ficció

Entre la no ficció hi ha clàssics i política, en especial la relacionada amb Catalunya i Espanya. Que li ho diguin a Arturo Pérez Reverte, que a Una historia de España (Alfaguara) recull 91 articles escrits a la revista XL Semanal sobre la història del país. Però Come vida real (Paidós) està esdevenint el gran best-seller de no ficció de la primavera. El creador del moviment realfooding, Carlos Ríos, ofereix el coneixement científic per qüestionar, indagar i profunditzar en la nostra alimentació i el que l’envolta. No pot faltar una dosi d’autoaujuda i Marian Rojas ensenya a gestionar les emocions i a aplicar les nostres capacitats per aconseguir una existència feliç a Cómo hacer que te pasen cosas buenas (Espasa).

Respecte a les biografies, els gurus de la literatura esperen que triomfin les de l’exentrenador i tiet de Rafael Nadal, Toni Nadal, Todo se puede entrenar: y todo está al alcance de nuestro esfuerzo (Alienta), i La meva història (Rosa dels Vents), de l’exprimera dama dels Estats Units, Michelle Obama.

Per als infants

Els animals copen per complet el Sant Jordi per als més petits. Editorial Andorra publica Perdut al bosc, una història sobre la confiança, l’ajuda i l’harmonia escrita i entre els habitants d’un bosc quan el Tin, un osset curiós i aventurer, es perd mentre persegueix un espiadimonis. Alícia Gómez i Inés Borràs mostren com, amb la companyia dels altres animals que viuen al bosc, el Tin no es trobarà mai sol i aconseguirà trobar el camí per tornar a casa. On t’amagues, Picot?, de Mar Hurtado, va arribar a les llibreries a finals de l’any passat de la mà de l’editorial pirinenca Edicions Salòria i les crítiques li auguren una bona Diada. El conte guarda els secrets d’alguns dels ocells més singulars del Pirineu. «El meu objectiu és donar-los a conèixer i despertar l’interès i l’estima dels més petits per allò que ens envolta», explica l’autora.



Entre els llibres més valorats està Tinc un volcà, un conte que ensenya els més petits a descobrir les emocions, concretament la ràbia, que és difícil de gestionar, escrit per Míriam Tirado, il·lustrat per Joan Turu i editat per El cep i la nansa. L’Alba té un volcà dins seu i, de vegades, s’encén i explota. Llavors el foc ho crema tot i l’Alba pateix i s’espanta. Però una nit una fada li explica a cau d’orella què pot fer quan s’enrabia, i aquell truc li farà descobrir sensacions inesperades.