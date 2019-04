Satisfacció a Encamp pels dos camps de futbol nous

Encamp esdevindrà el centre neuràlgic de futbol. Tal com va avançar EL PERIÒDIC, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) s’ha fet amb el terreny on, fins ara hi havia el Càmping Internacional i que està situat a prop del Prada de Moles, camp on juga l’FC Andorra des que Piqué es va fer amb el club. Així doncs, Encamp serà el referent del futbol al país, almenys quant a infraestructures, i aquest fet genera il·lusió dins del comú.

En aquest sentit, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres va expressar ahir en declaracions a l’ANA, que «la corporació està encantada, esperem i desitgem que les parts implicades s’entenguin i, un cop assolit l’acord, el comú posarà totes les facilitats perquè sigui una realitat».

Així mateix, va confirmar que tant la FAF com els propietaris dels terrenys on es volen construir els dos camps de futbol s’han posat en contacte amb el comú per expressar la voluntat de convertir aquella zona en un gran espai esportiu. Torres va explicar, durant la celebració de la diada de Sant Romà de les Bons, que a nivell urbanístic no hi hauria cap inconvenient per tirar endavant les obres.

Per això, el cònsol va assegurar que «quan entrin la demanda de permisos els tramitarem el més ràpid possible perquè les instal·lacions les puguem veure acabades durant aquest any o l’any que ve». Així doncs, la zona sud d’Encamp esdevindrà un gran espai futbolístic.