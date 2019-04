Òscar Casal estrena el curs amb un Top 10 al Japó

Les Skyrunner World Series van ser les encarregades de donar el tret de sortida a una nova temporada de curses de muntanya. Amb un calendari ple de novetats, la primera a arribar va ser la Mt. Awa SkyRace, que s’estrenava en formar part de les sèries, i els representants de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) van fer-hi un bon paper. En aquest sentit, Òscar Casal va ser setè, amb un temps de 2,07.48 hores i a un 4% del guanyador; Marc Casal va acabar 17è (2.16,06 h), a un 11% del líder; i Cinto Vives va arribar en 23a posició amb un crono de 2.25,43 h i a un 19% del primer.

Japó rebia la major part de l’elit mundial tant de vertical kilometer, que es va córrer divendres, com de skyrunners, molts d’ells fins fa pocs dies competint en esquí de muntanya. La cursa va estar marcada per la meteorologia, ja que l’acumulació de neu en el recorregut inicial va fer que divendres es decidís escurçar el recorregut en uns 6 quilòmetres i aproximadament 800 m de desnivell positiu, quedant una cursa de 21 quilòmetres i 1.600 metres de desnivell positiu.

En aquesta línia, el seleccionador nacional, Fabrizio Gravina, va comentar que hi havia molts trams de «trenca cames, amb força asfalt, totalment diferent del que estem acostumats. Això farà que guanyi qui se sàpiga adaptar millor a aquestes variacions del terreny».

En la cursa, Òscar Casal va sortir amb el grup capdavanter on es va mantenir fins als últims moments, passant pel punt més alt 5è, a 3 segons del 4t.«En l’última baixada, però, ha perdut posicions, però el resultat és bo: a un 4% del guanyador», deia el seleccionador. La cursa ha sigut «molt dura. La 2a part era molt ràpida, amb tant tram d’asfalt, on els corredors de trail running no estan acostumats, i amb tram de neu. El nivell ha estat molt, molt alt. Els nostres ho han defensat molt bé. La valoració general és bona».