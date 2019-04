El VPC acaba la temporada sense el Bouclier

El VPC Andorra es va quedar a les portes de ser campió de la Promoció d’Honor després de perdre diumenge la final contra el Vinassan. Si bé és cert que l’objectiu de la temporada era aconseguir l’ascens a la Divisió d’Honor, els homes de Jonathan Garcia tenien la intenció de posar la cirereta a un molt bon curs emportant-se el Bouclier.

En aquest sentit, el tècnic va manifestar que «el sentiment és ambigu però estic content de la temporada que han fet els nois i satisfet en grans línies, però no hem pogut guanyar avui». «Avui no hem fet un bon partit, crec que, a part de perdre la final, ens quedem amb aquesta espineta de què podríem haver guanyat si haguéssim jugat com en altres partits d’aquesta temporada».

Quant a l’enfrontament, va explicar que «ha estat un partit on ells han posat moltes ganes. Nosaltres ens hem avançat al marcador amb un assaig de l’Edu transformat per Ramas. D’aquesta manera posàvem el 7 a 0, que són els punts que fem al final. Després, ells han aconseguit retallar distàncies amb un assaig transformat que fa aconsegueixin l’empat a 7 i seguidament fiquen una penalitat, que fa que signin el 10 a 7».

Així doncs, arribats a la mitja part els tricolors estaven tres punts per sota del marcador però, tal com va indicar Garcia, «just al començar la segona part, ells han marcat un assaig no transformat que fa el 15 a 7 final».

El tècnic es va mostrar crític amb el paper dels jugadors i va apuntar que «hem estat molt a prop de la línia moltes vegades però no hem pogut culminar cap assaig. El Ramas ha errat tres penalitats, que són 9 punts». «No ens han sortit les coses que normalment surten bé», afegia. «Però d’aquestes coses se n’aprèn», va concloure.

L’equip no va tenir cap baixa per lesió en aquesta final i, malgrat que la temporada acabi amb un regust agredolç, cal recordar que aquesta va ser la segona derrota del quinze andorrà en tota la segona volta de la competició i les fases d’ascens. De fet, gràcies a aquesta bona dinàmica i al bon paper tricolor d’aquesta fase, l’equip va poder assolir l’objectiu de la temporada: l’ascens a la Divisió d’Honor.